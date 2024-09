Desgarradores mensajes de mamá de mujer asesinada en pelea citada por Facebook; no bajó a la presunta homicida de “desalmada”

La mujer ha publicado varias fotos y videos sobre su hija, dejando ver que atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida. “Cada vela encendida es un grito que pide justicia para mi hija, que su muerte no quede impune”, escribió en una de las publicaciones.

Mensaje para la presunta asesina

Luz Amparo se expresó con duras palabras y señaló que la muerte de su hija no puede quedar en la impunidad. “Que Dios te perdone maldita pe*** porque yo no puedo hacerlo, me quitaste lo más valioso que yo tenía”, dijo.