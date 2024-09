La versión de Laura Sarabia sobre Armando Benedetti, en su declaración a la Fiscalía. Habría pedido a Marelbys que se echara la culpa de un robo

En el curso de la investigación que adelantó la Fiscalía por el robo de la maleta de Laura Sarabia, la entonces jefe de gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, estuvo en una diligencia de declaración en la que contó detalles del caso y entregó un dato bastante particular sobre el episodio del polígrafo a Marelbys Meza.

“Me dice que ella no había cogido nada, que ella se somete a polígrafo, porque ella en el pasado, con su anterior jefe, el senador Armando Benedetti, ya había pasado por un polígrafo, haciendo alusión a una situación similar de un robo, indicando que ella lo había perdido, y que don Armando le había pedido que se echara la culpa porque él había cogido ese dinero”, dijo Sarabia en su declaración con la Fiscalía.

“Como indiqué con anterioridad, esto me lo dijo ella delante de todos, posterior a esto se va la Policía primero y ella me pregunta que si se puede llevar sus cosas o que debe hacer, yo le digo que todavía no se lleve nada y que esperemos que pasa con la investigación”, señaló Laura Sarabia en la declaración que hace parte del expediente contra los policías señalados de manipular los informes para interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza.