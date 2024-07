“El periodismo está más vivo que nunca”: Jaime Abello

J.A.B.: El primer taller que hicimos con Gabo, en Barranquilla, en el que participaron Alejandro Santos, Luz María Sierra, Carlos Alberto Giraldo, Andrés Grillo, Tatiana Escárraga, entre otros jóvenes que se destacaron después en el periodismo... Desde el primer día, Gabo sorprendió al llevar a un experto en retrato hablado de la Policía para hacer ejercicios sobre cómo realizar descripciones de personas. Gabo no creía mucho en las clases magistrales, sino en la práctica, el debate e intercambio de experiencias , el ensayo con derecho a equivocarse para no repetir después los errores, en la camaradería mediada por el sentido del humor. Insistía en que los talleres tienen que ser alegres, como lo es la vida. Es el estilo de cheveridad que hemos tratado de preservar estos 25 años.

Jaime Abello Banfi: Hemos desarrollado desde Cartagena una gran red y un intenso programa anual que ha impulsado a los periodistas de lenguas española y portuguesa a compartir experiencias y aprendizajes, a colaborar y generar referentes comunes en la búsqueda de excelencia, coherencia ética e innovación. Eso se ha logrado con talleres y seminarios itinerantes de la mano de grandes maestros, los premios, el Festival Gabo en Medellín, las publicaciones e iniciativas en línea como el consultorio ético. Buscamos trasmitir y reafirmar la pasión por el periodismo y las historias que animó a García Márquez a crear la Fundación. En todos estos años nos hemos empeñado en recordar que el periodismo sí vale la pena, que es el mejor oficio del mundo a pesar de los cambios tecnológicos, económicos y sociales; que sus ideales profesionales, función de servicio público, fundamento investigativo y dimensión creativa no solo se mantienen vigentes, sino cuentan ahora con las posibilidades que ofrecen los avances en la tecnología.

J.A.B.: Estos personajes encarnan el cinismo en el ejercicio de la política, no se ruborizan ante nada y exacerban la polarización política. Generan dinámicas en las que el público espera que los periodistas tomen posición de un lado u otro, y reducen los espacios para el pluralismo y la imparcialidad. Cuando un periodista denuncia su juego cínico, es desacreditado o perseguido. Desafortunadamente hay otros periodistas que caen en ese juego. El verdadero riesgo es para la democracia. Lo indicado es mantener la claridad, no caer en las provocaciones y seguir del lado de la ciudadanía.

J.A.B.: En Colombia, la libertad de fundar medios la protege la Constitución, pero no todos son auténticamente periodísticos. Siempre hubo medios proselitistas, y la diferencia radica en que la era digital permite crearlos con mayor facilidad. Ese fenómeno no se combate con regulación política y control tecnológico, porque se abre el boquete a la censura. En todas las épocas ha habido propagación de mentiras y falsedades, lo que se multiplica ahora por el poder de difusión de las plataformas digitales. Pero la tecnología multiplica igualmente la capacidad de responder, visibilizar, corregir y advertir al público. Las fake news requieren un tratamiento combinado. Necesitamos una ciudadanía más advertida y educada para la vida digital, que no trague entero; con la contribución responsable de las propias plataformas, del sector educativo preparando a las nuevas generaciones, de la justicia obrando sobre los casos dolosos. Por su parte, el papel del periodismo en la construcción de una ciudadanía más crítica frente a las fake news es distinguirse al alinearse con la verdad, la ética y la transparencia, pero también hacer crítica de medios, investigar y poner en evidencia el negocio de la manipulación y la mentira en las redes sociales.