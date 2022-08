Director de la Policía viajó a Chochó, Sucre, y pidió perdón a familias de jóvenes asesinados

El domingo 21 de agosto, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, llegó al municipio de Chochó, en el departamento de Sucre, para llevar a cabo un acto de paz mediante el cual expresó su sentido de aflicción y de pronta justicia ante la masacre de tres jóvenes que paralizó a dicha comunidad.

“Con el doctor Andrés Gómez, alcalde de Sincelejo, acompañamos a la comunidad de Chochó, expresando un profundo sentido de aflicción y de pronta justicia, invitando a que sigan confiando en su Policía. Toda nuestra disposición para el esclarecimiento de los hechos”, manifestó Sanabria en su cuenta de Twitter.

El caso al que se refirió el general Sanabria dejó como víctimas a tres jóvenes, quienes fueron asesinados, presuntamente, por orden del coronel Benjamín Núñez Jaramillo. Según la investigación, esta fue la respuesta armada tras un ataque sicarial que cobró la vida de un patrullero de la Policía, en el marco del llamado plan pistola ordenado por el grupo criminal del Clan del Golfo.

Los tres jóvenes se encontraban en los alrededores del municipio y fueron capturados; luego, llegaron sin signos vitales al hospital de la zona y con heridas de arma de fuego. Su familia anticipó que se trató de un caso de falsos positivos, esta vez a cargo de la Policía en esa región del país y con el nombre del coronel Núñez como el principal sospechoso.

Petición de justicia

Desde la comunidad de Chochó, el nuevo director de la Policía aseguró que las investigaciones del caso continúan, por lo que indagan no solo por los involucrados en el homicidio de los tres jóvenes de ese municipio, sino también en otros hechos asociados. “Nosotros somos responsables también por la omisión”, comentó el general Sanabria.

“La petición de todos al unísono es justicia, justicia y justicia. Son tres familias las que hoy lloran a tres jóvenes vilmente asesinados y vamos a garantizar justicia”, destacó Sanabria, a penas un par de días después de haber asumido oficialmente el mando de la Policía Nacional.

Finalmente, el general Sanabria ratificó el acompañamiento de la Policía Nacional a la comunidad de Chochó.

En un video que circula en redes sociales se observa parte del diálogo que sostuvo el general Henry Sanabria con las familias de los jóvenes asesinados en Chochó. El director de la Policía se acercó a las víctimas y pidió perdón por los hechos sucedidos, así mismo, aseguró que no habrá impunidad.

Durante la interacción, una de las personas presentes indicó que le llamaba la atención cuando el uniformado decía que la Fiscalía “ha sido muy fuerte y muy contundente al respecto”.

En seguida, esta persona aseguró que, como víctima, ha intentado acceder a la justicia, pero la Fiscalía no le ha permitido apoyar la investigación. “Es un sin número de solicitudes presentadas ante la Fiscalía, y se ha hecho la de la vista gorda, por decirlo vulgarmente, nos ha faltado el respeto como víctimas”, criticó el ciudadano.

“(...) Aprovecho este momento que usted está aquí, le agradezco, porque usted acaba de tomar el mando ayer y hoy está aquí. Es un acto de valentía, gallardía y de amor por la patria. Estamos indignados porque no nos han dejado hablar. A mí me ha tocado investigar por fuera, y todo lo que he recolectado lo he hecho a pulso. Lo invito, con todo respeto, que se ponga la mano en el corazón y, como funcionario de la Policía Nacional, haga un llamado a la Fiscalía para que nos entregue todos los elementos, porque hacemos parte, y para nosotros no hay reserva”, manifestó el habitante de Chochó, Sucre, ante el general Henry Sanabria.