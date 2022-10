Distrito demandará al joven que se lanzó de un bus de TransMilenio en movimiento; todo quedó registrado en video

Luego de que se viralizara un video de un hombre lanzándose de un TransMilenio en movimiento, lo que muy seguramente le ocasionó varias heridas, esta persona ahora deberá responder antes las autoridades por el épico hecho que protagonizó.

TransMilenio informó que se encuentra realizando las revisiones pertinentes para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se presentaron estos hechos.

De acuerdo con las primeras hipótesis, según lo indicó TransMilenio, el usuario podría haber activado el botón de emergencias y despresurizar las puertas para arrojarse al vacío.

Por lo sucedido, TransMilenio se encuentra interponiendo la denuncia penal en contra del ciudadano por poner “en altísimo riesgo a los ocupantes del vehículo y la operación del sistema”.

Las imágenes del video son escalofriantes. Muestran la acción temeraria de un hombre que se habría pasado de su estación en TransMilenio y que decidió protagonizar una escena como de película a bordo de un articulado del sistema.

Quienes lograron grabar la acción, lo hicieron con asombro y, en medio de los gritos propios del pánico, vieron cómo este sujeto, sin ningún problema, abrió la puerta trasera del bus que, según el video, iba a gran velocidad.

Luego, se sentó en el piso con las piernas por fuera del automotor; allí, la gente no sabía lo que este hombre estaba a punto de hacer; con audífonos puestos y mirando hacia la parte frontal de articulado, el intrépido pasajero movía sus piernas en el aire esperando el momento justo para lanzarse a la carretera.

El audio del video deja en evidencia la angustia de los demás pasajeros que gritaban e intentaban alertar al conductor para que detuviera la marcha; sin embargo, esos esfuerzos fueron en vano.

Finalmente, el hombre se escurre suavemente hasta que cree que es conveniente saltar y lo hace; en su arriesgada maniobra se ve que se alcanza a golpear la cabeza, pero por la velocidad del bus, no se supo a ciencia cierta qué sucedió con el arriesgado sujeto.

Según Colombia Oscura, cuenta de Instagram que publicó el video, todo sucedió cerca de la estación El Campín y el hombre no resultó herido. La pregunta que queda en el aire es por qué el conductor no se detuvo ante la petición de los pasajeros.

Lamentablemente este tipo de sucesos no son nuevos dentro del sistema de transporte masivo de la capital; hace tan solo algunas semanas, una pareja apareció sosteniendo una fuerte discusión en un articulado, mientras los viajeros estaban atentos y veían cómo el tono de la discusión iba subiendo.

Aunque no se podía escuchar muy bien lo que decían, en un principio se les vio gritando y una mujer reclamándole a un joven por lo que parecía ser un robo.

No obstante, en otro video se vio que la situación se puso aún más tensa debido a que el mismo joven apareció colgado del bus, por fuera de la puerta, mientras este circulaba a gran velocidad.

El joven apareció en un video en las redes sociales entregando su versión de todo lo acontecido; manifestó que efectivamente era novio de la mujer y que no entiende por qué ella reaccionó de esa manera, diciendo que la había robado. Además, dijo que le había quitado el celular a su entonces pareja porque, según él, le alcanzó a ver una conversación que no le gustó.

“Me monté desde Ciudad Jardín como hasta la Primero de Mayo. Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, esa conversación no me gustó. Al final le entregué todo y no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar. No me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña. A pesar de que suene mi nombre en todos lados, mi humildad nunca se va a ir”, dijo el joven en el video.

Por la pelea y la maniobra arriesgada que protagonizó el joven, la pareja fue bautizada por los usuarios de las redes sociales como ‘Los tóxicos del TransMilenio’.