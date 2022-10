Video | Ciudadano hizo trasteo en bus del SITP; pasajera terminó con el colchón en la cabeza

Tanto en los buses articulados de TransMilenio, como en los del SITP, se volvió común ver diariamente robos, discusiones amorosas, riñas, y hasta pasajeros con cargas extradimensionadas que terminan incomodando a otras personas, que en últimas se incomodan con tal de llegar a sus trabajos o viviendas.

A propósito, recientemente en redes sociales se volvió viral el trasteo que llevó a cabo un pasajero en pleno bus del SITP y con el automotor totalmente lleno de pasajeros.

En las imágenes se alcanzan a apreciar dos colchones, uno de estos casi sobre la cabeza de una mujer que estaba a un costado, en una de las sillas del bus.

Además, se aprecia a otro hombre sentado en el suelo del bus, por debajo de los colchones, mientras el automotor avanza con normalidad.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en que fue grabado el video en Bogotá y la ruta que cubría el SITP.

En días pasados, en redes sociales también se dieron a conocer unos videos que generaron confusión entre los cibernautas. En uno de estos, una pareja apareció sosteniendo una fuerte discusión en un articulado de TransMilenio, mientras los viajeros estaban atentos a que el tono de la pelea no pasara a mayores.

Aunque no se podía escuchar muy bien lo que decían, en un principio se les vio gritando y una mujer reclamándole a un joven por lo que podría ser un robo.

No obstante, en otro video la situación se puso aún más tensa debido a que el mismo joven apareció colgado por la parte de afuera de un bus de TransMilenio, mientras este circulaba a gran velocidad.

Después, el joven apareció por medio de otro video en las redes sociales, entregando su versión de todo lo acontecido.

En el video, el joven manifestó que efectivamente era novio de la mujer y que no entiende por qué ella reaccionó de esa manera, diciendo que la había robado.

Aseguró que le había quitado el celular a su entonces pareja porque, según él, le alcanzó a ver una conversación que no le gustó.

“Me monté desde Ciudad Jardín como hasta la Primera de Mayo. Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, esa conversación no me gustó. Al final le entregué todo y no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar. No me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña. A pesar de que suene mi nombre en todos lados, mi humildad nunca se va a ir”, dijo el joven en el video.

La pareja quedó bautizada por algunos cibernautas como “los tóxicos de TransMilenio”.

A continuación, los videos que se volvieron virales en las redes sociales:

“Grábeme, grábeme”

Por otro lado, un nuevo video de presunto abuso policial fue subido a redes sociales por un usuario de TransMilenio que captó el momento en el que un agente y un vendedor ambulante se enfrentan dentro del Portal 80, en Bogotá.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en Twitter, se ve cómo el uniformado le decomisa la mercancía a un joven, quien, posteriormente, se opone a una requisa; esta acción sacó de casillas al policía y comenzó un forcejeo con el vendedor.

El agente intenta ponerle, a la fuerza, las esposas para detenerlo, pero no logra su cometido y el joven vendedor se le enfrenta; mientras esto sucede, algunos usuarios del sistema critican la forma de actuar del uniformado y otros señalan que las ventas ambulantes están prohibidas dentro del portal.

Luego de unos minutos de discusión, el joven intentó recuperar su canasta con mercancía que era custodiada por un auxiliar de Policía, quien se resistió y provocó que los productos que estaban dentro de ella se regaran por la plataforma y también por donde transitan los buses.

Quien grababa repetía constantemente: “Vas para Procuraduría y Defensoría [Del Pueblo]”. Así mismo, algunos usuarios del sistema que pasaban por el lugar se acercaron al agente para reclamarle por su actitud frente al vendedor, a lo que el policía respondió retando a quienes presenciaban lo sucedido: “Él no va a venir a hacer lo que se le dé la gana. Grábeme, grábeme, grábeme”.

En ese momento se ve cómo el joven intenta recoger la mercancía regada en la vía por donde transitan los buses y al policía custodiándolo.

El video, publicado por el usuario de Twitter Gustavo Enrique Mestre Cubillos, está acompañado por un mensaje en el que asegura que la Policía estaría cobrando a los vendedores ambulantes y artistas callejeros por dejarlos trabajar dentro del sistema; sin embargo, no adjunta pruebas de ello ni de las acciones demandadas.