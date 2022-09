Video: una pareja de novios se coló en TransMilenio y, además, agredió a funcionarios

Un nuevo caso de agresión a funcionarios de TransMilenio se dio este miércoles 21 de septiembre en el Portal del 20 de Julio, en el sur de Bogotá.

En esta ocasión se ve a dos personas que, al parecer, se colaron en el sistema y fueron detectados por los trabajadores que se sitúan frente a las registradoras, verificando que cada usuario use su tarjeta y pague el pasaje.

En las imágenes logradas por otro pasajero, un hombre increpa a los trabajadores del Distrito que visten chaquetas rojas, les lanza algunos insultos y malas palabras luego de haber sido sorprendido, aparentemente, ingresando sin pagar.

Así mismo, quedó en evidencia cómo una de las empleadas es agredida en su cara por una mujer que le lanzó un golpe; de inmediato, una de sus compañeras la abraza para consolarla y calmarla luego de ser violentada.

#CómoAmanecióBogotá

El vandalismo y la criminalidad se ensañaron con Bogotá. Las imágenes que van a ver corresponden a la matonería de colados en Portal de @TransMilenio del 20 de julio (localidad San Cristóbal) @PoliciaBogota @SeguridadBOG @TropiBogota Gracias por compartir pic.twitter.com/vLp8cFOlOt — jairo pulgarin (@jairopulgarin) September 21, 2022

Segundos después, el hombre y la mujer se devuelven, ofuscados, e increpan a otro empleado y se hace necesaria la intervención de los guardas de seguridad. La acompañante del sujeto también interviene y lanza varios golpes contra el personal de vigilancia.

Colados en TransMilenio

La persona que grabó explicó en el clip que esta situación se da por cuenta de los colados, quienes al ser sorprendidos reaccionan de forma intolerante, negándose a pagar el pasaje y agrediendo a quienes los sorprenden.

“Qué tristeza que esto pase y agredan a estos funcionarios, por todos los colados. Qué tristeza de país, qué tristeza que no haya acompañamiento de la Policía. Miren, toda esta mano de ñeros amenazando y todo por un pasaje. Terrible cómo agreden a las personas”, señaló el autor del video.

En las imágenes se ve claramente cómo las personas, sin importar que haya personal de vigilancia, saltan el torniquete y continúan, a toda marcha, su camino hacia los articulados.

Inseguridad y ataque homofóbico en TransMilenio

Este episodio se suma al ataque que sufrió un joven LGBTI este martes 20 de septiembre cuando se dirigía a su universidad; la víctima le aseguró a SEMANA que la agresión se dio luego de tomar un bus en el Portal Norte en el que tuvo que compartir asiento con un sujeto que lo insultó, escupió y agredió.

En diálogo con SEMANA, Camile aseguró que desconoce qué habría motivado el ataque, pero cree que obedeció a su orientación sexual.

El joven publicó en Twitter el paso a paso de lo que ocurrió en ese articulado y aseguró que, pese a haber recibido un golpe contra una de las varillas, ninguno de los pasajeros le brindó ayuda; por el contrario, le dijeron que “eso le pasaba por vestirse así”.

La víctima aprovechó para pedirle a la alcaldesa Claudia López acciones que mejoren y garanticen la seguridad de las personas que utilizan el transporte público de la ciudad y también señaló a TransMilenio por la “negligencia” del sistema, el cual calificó de “obsoleto, inseguro, ineficiente”. Además, resaltó la poca solidaridad de la ciudadanía, que al ver lo que estaba sucediendo no hizo nada: “Lo que más me dolió fue la indiferencia de la gente”.

El agredido manifestó haber sido contactado por la Alcaldía de Bogotá para iniciar un proceso judicial que permita dar con la captura del sujeto que lo violentó.

Camile le contó a SEMANA que en distintas ocasiones ha sido víctima de agresiones verbales y físicas; afirmó que ha buscado ayuda de las autoridades locales, pero no ha sido bien recibido; incluso señaló que la actitud de las autoridades tiende a “normalizar” este tipo de hechos violentos en la ciudad.

“Ya me ha pasado en otras ocasiones en las que me han hecho comentarios homofóbicos y cuando voy a la Policía me dicen: ‘Nada que hacer, siga su camino, aléjese de la persona que lo agredió’”, narró Camile.