Ejército somete a pruebas de salud a soldados liberados por el ELN

“Ss activaron los protocolos para la atención médica y el apoyo integral de nuestros soldados. Continuaremos el acompañamiento a sus familias”, con este mensaje, el Ejército informó que los dos militares que fueron liberados en las últimas horas por el ELN se encuentran sometidos a chequeos médicos.

Agradecemos la mediación de @DefensoriaCol y la Iglesia católica, por su gestión para recibir a nuestros soldados profesionales Fernando Urrego Rayo y Luifer Aldey Mejía Beltrán, secuestrados por el ELN en #Arauca. (1) — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 16, 2022

Así mismo, la institución militar reitero su rechazo al secuestro de los uniformados, “rechazamos el secuestro y condenamos este crimen que genera angustia a sus seres queridos”.

De igual manera, el Ejército destacó la mediación de las organizaciones humanitarias para lograr la liberación de los militares. “Agradecemos la mediación de @DefensoriaCol y la Iglesia católica, por su gestión para recibir a nuestros soldados profesionales Fernando Urrego Rayo y Luifer Aldey Mejía Beltrán”.

Sobre esta mediación dijo por su parte la Defensoría del Pueblo que, “nuestros funcionarios de la Regional Arauca llegaron hasta el pie de monte araucano, en jurisdicciones de los municipios de Tame y Fortul, para facilitar el regreso de Fernando Urrego Rayo, quien estaba en poder del grupo armado ilegal desde el primero de noviembre y Luifer Aldey Mejía, desde el 3 de este mismo mes”.

Agregó la entidad que, “desde la Defensoría, seguiremos realizando acciones para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. De manera particular, seguimos disponiendo nuestros canales humanitarios y nuestra experiencia de mediación para facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en poder de grupos armados ilegales”, puntualizó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La liberación de los uniformados se da en momentos en los que está presto a reactivarse oficialmente el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN.

Incluso ya se revelaron algunos nombres de la delegación del ELN para dialogar con los representantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los nombres son: “Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Silvana Guerrero, Consuelo Tapias, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, Tomás García, Óscar Serrano y Viviana Henao.

Se ha conocido que Beltrán sería la opción más viable para que esté nuevamente como jefe de la delegación por la experiencia que tiene en ese cargo. Sin embargo, será una decisión del Comando Central . Antonio García, máximo comandante del ELN, no estará en la mesa principal, pero no se descarta que más adelante pueda participar en alguna etapa de la negociación, sobre todo cuando los puntos de la agenda tengan un amplio desarrollo.

Sobre Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, hay voces dentro del ELN pidiendo que asuma la responsabilidad de asesor de los negociadores principales de la guerrilla. No obstante, esto dependerá de las condiciones de salud de él porque adelanta una serie de tratamientos médicos que iniciaron en La Habana (Cuba).

Diálogos extensos

Para Juan Camilo Restrepo, exalto comisionado para la paz, esta nueva etapa de diálogos serán extensos. “De modo que estemos preparados, que esto le va a tomar, en el mejor de los casos, uno o dos años al Gobierno, que ojalá llegue a un buen puerto acordar una paz con el ELN”, indicó Restrepo en Vicky en Semana.

El experto en resolución de conflictos también fue enfático en manifestar que el gobierno de Gustavo Petro debería pedirle al ELN desde hoy mismo, día en que se anuncia el restablecimiento de la mesa de diálogos, que respeten el Derecho Internacional Humanitario, es decir, cesen los ataques contra la población civil.

“Por ejemplo, el ELN no puede poner bombas que afecten las fuentes de agua de la que se surten poblados civiles, no puede atentar contra bienes inmuebles que usan los civiles; no pueden hacer secuestros extorsivos de civiles no combatientes”, agregó.