“El cese al fuego no puede pactarse en una mesa”: minDefensa lanzó dura pulla a los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia

“No se trata de zonas de despeje, no hay zonas de distensión”, dijo el ministro Velásquez. Sin embargo, el funcionario indicó que sí habrá unas zonas de georreferenciación para evitar la confrontación con la fuerza pública.

Sobre dichas zonas de georreferenciación, el ministro Velásquez no entregó más detalles e indicó que en los próximos días se reunirá con Armando Novoa, el negociador del Gobierno, en la mesa de conversaciones con la Segunda Marquetalia. “Precisaré todos los detalles de las conversaciones de Caracas para informar a la opinión pública de qué se trata específicamente”, dijo Velásquez.

Sobre un posible cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia, el ministro Velásquez dijo que –por el momento– no se tiene contemplada una decisión en este sentido. “Cuando se menciona el cese unilateral que declararía la Segunda Marquetalia, no significa que haya de parte de las Fuerzas Militares suspensión de operaciones ofensivas. Para que esto se produzca tiene que haber orden expresa del presidente de la República, la suspensión de operaciones ofensivas no puede pactarse simplemente en una mesa en el evento de que se hubiera hablado sobre el tema”, señaló el ministro Velásquez.