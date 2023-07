El desgarrador testimonio del hermanastro de Jhonier Leal: “Yo nunca sospeché que él fuera a hacer una barbaridad como la que hizo”

Desde la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, Carlos Andrés García Hernández declaró bajo la gravedad de juramento en el juicio que se adelanta contra su hermanastro, Jhonier Leal Hernández por su presunta responsabilidad en el crimen del reconocido estilista, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el 22 de noviembre de 2021 en su casa en La Calera, Cundinamarca.

En medio de su declaración recordó cómo fue su relación con Mauricio y Jhonier, asegurando que pese a que él siempre fue “la oveja negra de la familia” intentaban compartir fechas especiales. Igualmente, el estilista le comentaba sobre sus proyectos, siempre intentaba tener contacto con él y saber si necesitaba ayuda.

Mauricio Leal (izq.), Marleny Hernández y Jhonier Leal (der.) vivían juntos en una lujosa casa ubicada en la vía La Calera, donde fue ejecutado el crimen. | Foto: Jharoccy Vásquez Peñaranda

“Yo a mi mamá la llamaba todos los días en las horas de la mañana, esto porque tenía una dolencia en una piernita. Yo la llamé el lunes entre las 10 y 10:30 de la mañana y se me hizo raro que no me contestara”, narró Carlos Andrés al recordar lo ocurrido ese día. Debido a esto, decidió llamar a una de sus tías para saber si tenía información sobre el paradero de Marleny.

“Esa mujer estaba en llanto, gritando, me decía ‘Andrés los mataron, los mataron’”. Recordó: “Me dijo mataron a Marleny y a Mauricio’. Cuando me dijo eso a mí casi me da un infarto a mí ahí. Entonces yo llamé a Jhonier y le pregunté qué había pasado”.

El hermanastro de Mauricio Leal declaró en el juicio contra Jhonier Leal. | Foto: Captura de video

Pese a esto, su hermanastro le respondió como si fuera lo más normal del caso: “Con esa frescura, como si no hubiera sido nada de él, me dijo ‘Si Andrés, a mi mamá y a mi hermano los mataron’. Con una frescura, como si no hubiera sido ni la mamá ni el hermano de él sino otras personas”.

“Nunca me imaginé que Jhonier Rodolfo Leal Hernández hiciera una cosa de esas, porque entre ellos había mucho amor, yo veía que Jhonier demostraba mucho amor a mí mamá y a Mauricio. En ese momento no cabía en mi cabeza (...) Obviamente en ese momento nadie sabía que él lo había hecho”, manifestó.

SEMANA conoció el acuerdo que redactó la Fiscalía para fijar una condeaa contra el confeso asesino de Mauricio Leal y Marleny Hernández. | Foto: Fiscalía

En las charlas con sus compañeros de la cárcel, Carlos Andrés intentaba entender la situación mientras se preguntaba quién podía haber hecho algo así. “No me cabía en la cabeza que una persona hiciera eso, yo decía ‘quién pudo cometer esa barbaridad’ (...) Todavía no lo puedo asimilar porque el dolor lo llevo en el alma y lo voy a tener hasta que Dios me tenga con vida”.

El dolor fue más profundo cuando se enteró por las noticias que Jhonier había sido capturado como el principal sospechoso del doble crimen: “Yo quedé de una sola pieza, en jaque, ni parpadeaba (...) Estaba confundido, loco”.

Los primeros análisis grafológicos a esta carta, supuestamente escrita por Leal antes de su muerte, arrojan inconsistencias en su escritura. | Foto: Guillermo Torres Reina