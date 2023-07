Crimen de Mauricio Leal | Fiscalía, nuevamente, pide investigar a la abogada de Jhonier Leal por incurrir en maniobras dilatorias

El delegado del ente investigador cuestionó la posición de la abogada al considerar que se quiere poner trabas a la práctica de pruebas testimoniales. Burgos no dudó en calificar la petición de nulidad como “temeraria” y un atentado a la “buena fe y lealtad procesal” que debe presentarse en la administración de justicia.

“Realmente con esta postura que ha adoptado al defensa se busca no dejar continuar el juicio oral y que el debate probatorio no siga”, advirtió el fiscal al señalar que no es la primera vez que se presenta una posición similar por parte de la abogada de confianza de Jhonier Leal.