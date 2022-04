“El enemigo de los putumayenses no es la Fuerza Pública”: MinDefensa

En las próximas horas el ministro de Defensa, Diego Molano, asistirá a lo que promete ser un candente debate en la Cámara de Representantes, a donde fue citado para que responda por la polémica operación militar que dejó 11 personas muertas en el departamento del Putumayo, en la vereda conocida como El Remanso.

Precisamente, desde Putumayo, el ministro Molano se refirió de nuevo a la operación militar del Ejército para defender la acción de las tropas. Molano dijo que “lo que es fundamental es la protección de la vida de los derechos de los ciudadanos; eso tiene que darse especialmente, y hay que tener claridad de quiénes son los enemigos de los putumayenses, no es la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es la Armada, son los grupos armados organizados, quienes cotidiana y sistemáticamente constriñen y manipulan con acciones terroristas y narcotráfico”.

Además, indicó el ministro que la operación en El Remanso no era contra los civiles, sino contra los integrantes de las disidencias de las Farc, que se encontraban en el lugar. “Esta fue una operación que buscaba afectar a quienes vulneran la Constitución y la ley”, añadió Molano.

Es de recordar que la operación militar se presentó el pasado 28 de marzo, en donde según el Ejército había un trabajo de inteligencia que se venía realizando desde hace más de cinco meses, y las tropas previo al enfrentamiento llevaban 10 días insertados en la zona, siguiéndoles la pista a los presuntos disidentes de las Farc.

El cuestionamiento hacia los militares se hizo evidente luego que pobladores de la vereda El Remanso denunciaran que los 11 fallecidos no eran integrantes de los grupos ilegales armados, como lo afirmó la institución castrense.

Además, denunciaron que los militares vestían prendas de color negro y que luego del ataque armado las tropas manipularon los cuerpos de los fallecidos sin acatar los protocolos judiciales establecidos para estos casos.

Por su parte, el Ejército rechazó las acusaciones e insistió que la operación militar fue legítima y en contra de las disidencias de las Farc. Uno de los objetivos era uno de los supuestos cabecillas conocido como alias Bruno. Sin embargo, aún no se conoce si esta persona está entre los 11 fallecidos.

Otra de las polémicas que generó la operación militar fue la información que entregó el Ejército, informando que había capturado en la misma acción militar a cuatro presuntos disidentes de las Farc, pero la Fiscalía General de la Nación desmintió a la institución militar e indicó que no le presentaron material probatorio.

Esta operación militar generó que varios representantes a la Cámara citaran al ministro de Defensa a un debate de moción de censura para que responda por todos los cuestionamientos que ha generado dicha acción de las tropas en Putumayo.

Es de anotar que otras de las acciones que se presentó en los últimos días contra el ministro de Defensa fue el fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca, que tumbó en primera instancia la designación de Molano en el cargo.

De acuerdo con la corporación judicial, el Gobierno –al momento de elegir a Molano para el cargo– violó la Ley de cuota de género. Sin embargo, sobre el fallo, las autoridades judiciales recordaron que existen recursos jurídicos para reversar la medida.

Ante la situación, el Gobierno anunció que apelará la decisión del Tribunal.