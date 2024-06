El misterio que envuelve el suicidio de un capitán en el Batallón Palacé

Los soldados regulares se mantenían erguidos, firmes y en silencio. Estaban en formación soportando el bochorno que se siente a media mañana en el Batallón Palacé del Ejército, ubicado en Buga, Valle. El silencio se quebró por el sonido, para ellos inconfundible, del tiro de un fusil. Algunos se lanzaron al piso, pensaron que se podía tratar de un ataque, pero al ver que no hubo más disparos, se pusieron de pie. De pronto, apareció el centinela estupefacto y a media voz dijo que su superior, el capitán Ronald Moreno, le había quitado su fusil y se había disparado en la cabeza, todo ocurrió cerca de la garita.

Era el 26 de noviembre de 2020. En medio del desconcierto empezaron los rumores de que quizás esa habría sido la manera en que el oficial puso fin a “la tortura” que vivía, otros simplemente no entendían lo sucedido. Lo cierto es que, tras su muerte, nació uno de los escándalos más recientes del Batallón de Artillería n.° 3, Batalla de Palacé, bajo el comando del coronel Álex Giovanni Vizcaíno.

Un supuesto acoso laboral habría motivado el suicidio del uniformado. La familia del capitán Moreno lo repite como si se tratara de una sentencia. “El responsable de la muerte no solo es aquel que aprieta el gatillo, sino quien motiva para hacerlo”, para ellos, detrás de la muerte está el coronel Vizcaíno, el mismo que el 20 de marzo de 2020 llegó a comandar a más de 740 personas entre uniformados y civiles.

En su contra reposan quejas y acciones de tutela por supuesto acoso laboral no solo radicadas por el capitán Ronald Moreno y su familia, sino por suboficiales y civiles que han estado bajo sus órdenes. Carolina dice que estaban cansados de las arbitrariedades contra su esposo y su familia cometidas por el coronel Vizcaíno y el mayor David Polanco, su jefe inmediato.

Habían acudido a tutelas, quejas y denuncias, soportadas con documentos buscando que se le respetaran sus derechos, pero no solo eran ignoradas, el acoso se hacía peor. “Fue casi un año de pesadilla. Le hacían anotaciones negativas sin justificación para dañarle la hoja de vida. Llegaron a prohibirle compartir con su familia, por eso los últimos meses nos centramos en solicitar el traslado”, cuenta Carolina, quien no entiende el trágico desenlace. Antes de marzo de 2020, el capitán Moreno trabajaba en Sanidad del Batallón.

Cuando llegó, el coronel Vizcaíno le ordenó comandar a los soldados regulares y salir a patrullar el área de operaciones en algunos de los 11 municipios del Valle del Cauca en los que tiene injerencia el Batallón. El capitán, por reubicación médica, no podía salir al área, según manifiesta su esposa. Sin embargo, cumplió las órdenes y a partir de ese momento, indicó, empezó el acoso.

Uniformados le contaron a SEMANA que en una oportunidad el coronel se molestó con Moreno porque llenó unas actas con el nombre completo del comandante del Batallón, Álex Giovanni Vizcaíno. Su segundo nombre (Giovanni) no le gustaba y pidió cambiar las actas. Le tocó repetir el papeleo, solicitar de nuevo las firmas de los otros funcionarios, lo que atrasó la entrega. El coronel Vizcaíno le hizo una anotación negativa por incumplimiento.

Otra fue porque no reportaba en tiempo real el punto exacto en el que se encontraba en operaciones –según el capitán– por mala señal de internet. Moreno, cuando se enteró, envió tres cartas solicitando retirar las anotaciones, en cada una exponía sus argumentos, asegurando, por primera vez, que estaba siendo víctima de acoso laboral. No tuvo eco. La situación empeoró, pues en un régimen militar pocos se atreven a controvertir. La frase es clara y se aprende desde la instrucción “qué ordena mi superior y orden cumplida”.

Personal de sanidad cuenta que el coronel Vizcaíno preguntó personalmente si era verdad que Moreno estaba lesionado y pidió que sus terapias no se realizaran diariamente, como recomendaron los especialistas, sino una a la semana, pero eso no fue posible, tenía que ir todos los días con el fisioterapeuta. El coronel habría dado la orden que más afectó a Moreno, lo alejó de su familia, de su esposa y sus dos hijos.

Tenía que quedarse a vivir en las instalaciones del casino de oficiales. Una anotación en la minuta de la guardia así lo demostraría: “Por orden del señor T. C. Vizcaíno, ningún soldado que llegue de permiso, ni el señor C. T. Moreno, puede salir de las instalaciones del batallón”, si lo hacía, el comandante de guardia sería objeto de investigación. A Carolina tampoco la dejaban ingresar. En la guardia, ella dejaba diariamente la alimentación de su esposo y le pasaban la ropa sucia. Así fue durante más de 20 días. Carolina empezó a recoger los platos de comida tal como los entregaba a la guardia. Su esposo no probaba bocado. En las conversaciones del chat le decía que estaba viviendo una tortura.