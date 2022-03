El “perdón social” que propone Petro: ¿en qué consiste?

Gustavo Petro, quien lidera todas las encuestas en la carrera por la Presidencia, sorprendió hace unos días con una propuesta que ha pasado desapercibida, pero que ya genera todo tipo de interrogantes.

“Nosotros vamos a brindar las opciones desde el 7 de agosto de un perdón social que incluye desde Uribe hasta el ELN. No nos interesa iniciar nuevos ciclos de violencia, sino terminarlos todos y de manera definitiva. Queremos que ya no exista insurgencia armada contra el Estado, ni narcotraficantes al lado del Estado”, dijo el candidato en Riohacha.

Sobre esa idea, Petro ha venido planteando que es la hora de llegar a una verdadera paz en el país que se logre a través de entregas grupales. Dice que los caminos más rápidos serían negociaciones colectivas, sometimientos a la justicia y garantías de no repetición.

La propuesta ha generado controversia. “Petro pretende invertir los valores de la sociedad, premiando a los victimarios y persiguiendo a quienes han estado dentro de la legalidad. Petro promueve la impunidad, reivindica las vías de hecho y promueve la violencia. Petro es el candidato de la violencia en Colombia”, dijo Miguel Uribe, cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático.

Agregó que mencionar al expresidente Uribe en esa propuesta evidencia “resentimiento” porque fue el expresidente “quien derrotó a los terroristas”.

“Álvaro Uribe derrotó el terrorismo y el narcotráfico que ha sido aliado de Gustavo Petro”, aseguró el candidato.

En el caso de un perdón social para el ELN, se necesita una mayor claridad, tratándose de un grupo calificado de terrorista por Estados Unidos y que ha venido cometiendo todo tipo de atentados. Las víctimas de esa guerrilla reclaman verdad, justicia y reparación.

Otro punto que ha mencionado Petro en su eje de perdón social es indultar a los integrantes de la primera línea que se encuentran presos. “Habrá un proceso de indulto para quienes han sido perseguidos tan injustamente, simplemente por manifestarse”, aseguró el candidato en un mensaje que envió a seguidores de Boyacá.

Aunque hubo manifestantes que salieron a alzar su voz, es verdad que eso se aprovechó para actividades ilícitas como el microtráfico, se atentó contra la Fuerza Pública, se generaron bloqueos, se violaron derechos de los demás ciudadanos y hubo caos, destrozos y vandalismo en diferentes ciudades del país. “Con el indulto a la primera línea, Gustavo Petro reivindica el terrorismo urbano, las vías de hecho y promueve la violencia”, dice Miguel Uribe.

Desde el petrismo responden que no se trata de que literalmente vaya a haber un indulto al ELN o a los miembros de la primera línea, sino que es un concepto con el que se busca mostrar que verdaderamente se quiere buscar la paz y no seguir con oleadas de violencia.

El senador Armando Benedetti aclaró que el propósito es pensar que si un país no está en verdadera paz, no puede seguir avanzando. Agrega que se trata de una idea, pero que en detalle no se ha contemplado a través de qué mecanismos se podría lograr. Y que el objetivo es que haya una “reconciliación entre los colombianos”.

“Es un boceto general a nivel de un concepto en el sentido de que si tú no estás bien, todos no estamos bien, pues no hay futuro”, señaló.

Agregó que cuando habla que sería “desde Uribe hasta el ELN”, simplemente es una referencia para decir que está incluyendo a todos los colombianos sin dejar por fuera a ningún actor.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que no cree en los procesos que generan impunidad y que no se puede relacionar la criminalidad con las conductas del expresidente Uribe, “que no ha sido ni es criminal”, aseguró.

“Y no pueden seguir tratando de generar la impresión a la población colombiana, como lo hicieron en el proceso de La Habana, que da lo mismo las Fuerzas Armadas de Colombia que el terrorismo de las Farc y ahora quieran decirnos que da lo mismo el presidente Uribe que el ELN”, aseguró Valencia.

La congresista cree que el propósito de esta idea sería buscar que los crímenes de estas agrupaciones de izquierda ideológicamente queden impunes. “Es sumamente grave que Petro pretenda lavarles los crímenes a sus amigos asesinos de izquierda, utilizando la institucionalidad”, dijo Valencia.

La congresista señaló que se debería abolir el delito político para que no se perdonen crímenes que se han cometido contra los colombianos.