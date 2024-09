El temor del conductor del Audi que atropelló a ladrones que lo robaron en Bogotá: “tengo miedo”; Fiscalía archivó la denuncia

La decisión de la Fiscalía

El conductor reiteró que se encuentra “aterrorizado” por lo que vive y que su vida cambió de la noche a la mañana. “No puedo salir, tengo miedo de estos delincuentes, he escuchado de amenazas, he escuchado de muerte”, dijo.

No obstante, en aquella oportunidad aseveró que confiaba plenamente en la justicia, ya que consideraba que esta iba a estar siempre de su lado y no de parte de los bandidos, algo que ahora, tras la decisión, muchas personas comienzan a dudar.

SEMANA habló con el abogado Francisco Bernate acerca de la sorpresiva decisión que tomó la Fiscalía y el jurista recordó que en este caso no se puede hacer referencia a una falsa denuncia, ya que esta procede solamente cuando los hechos no ocurrieron y la persona lo sabe, o cuando se presentaron y esa persona responsable denuncia a otra entorpeciendo el actuar de la justicia y afectando el buen nombre.

“En este caso, si la Fiscalía considera que no hay mérito para investigar, no procede en la medida en que los hechos ocurrieron, simplemente que no se cuenta con la evidencia suficiente y no se presenta ese ánimo de dañar el buen nombre del presunto asaltante”, mencionó.