“Colombianos miran a Miami mientras la elección de Petro genera temores de fuga de capitales”: Financial Times

Según un artículo publicado por el medio internacional Financial Times, titulado: Los colombianos miran a Miami mientras la elección de Petro genera temores de fuga de capitales, las empresas de bienes raíces en esa ciudad informaron que se registró un aumento en la consulta de ciudadanos de Colombia que están interesados en sacar el dinero de su país, con el objetivo de comprar propiedades en los Estados Unidos.

Lo anterior, aseguran, se dio tras la elección el pasado 19 de junio de Gustavo Petro como próximo presidente de Colombia y quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

En el artículo del medio citado anteriormente también se indicó que los colombianos se encuentran consultando sobre el tema de la vivienda, algo que sugiere que estarían considerando mudarse a los Estados Unidos, más allá de invertir su dinero en ese país.

“Después de que Petro fuera anunciado como el ganador, inmediatamente comenzamos a recibir llamadas (...) Mi teléfono fue bombardeado”, dijo Daiana Quiceno, vicepresidenta de ventas brutas de PMG Residential en Miami, según Financial Times.

De acuerdo con Quiceno, el interés de parte de algunos colombianos no solo se dio una vez se definió la Presidencia de la República, sino desde la primera vuelta de los comicios.

Sobre lo anterior, también se pronunció Craig Studnicky, presidente de RelatedISG International Realty, una firma de bienes raíces de EE. UU. Aseguró, según lo publicado por Financial Times, que ciudadanos colombianos se han comunicado con esta empresa en Miami porque “quieren inventario existente ahora mismo”.

“Eso me dice que no solo planean mover su dinero, sino que planean pasar algún tiempo aquí en Miami (...) Antes, lo que la gente buscaba eran condominios en preconstrucción, pero ahora preguntan qué hay disponible en el mercado de reventa. Estos no son inversores per se, son familias”, manifestó.

Por su parte, Tony Rodríguez-Tellaheche, de Prestige Realty Group, mencionó, según el medio citado, que algunos ciudadanos colombianos daban la impresión de estar listos para ver qué pasará durante el gobierno Petro a partir del 7 de agosto.

“Pero otros dicen, ‘tenemos mucho miedo por nuestro dinero y pensamos que si esperamos va a sea demasiado tarde’”, destacó Rodríguez-Tellaheche.

A propósito de lo anterior, desde Financial Times destacaron que Miami ha sido durante mucho tiempo un refugio para los latinoamericanos que “huyen de los disturbios, la persecución o la volatilidad económica de su región”.

Afirman que alrededor del 70 % de los habitantes del condado de Miami Dade son hispanos y la mitad de los 2,7 millones de residentes del condado han nacido fuera de Estados Unidos.

Este medio internacional, con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía, igualmente dijo haber consultado a un abogado fiscal en Colombia que no quiso revelar su nombre, y quien contó que su empresa recibió un sin número de consultas de colombianos ansiosos sobre qué harán prontamente.

“Se dividen en tres categorías (...) El primer grupo simplemente quiere reducir su exposición a Colombia, depositando efectivo en una cuenta bancaria extranjera o tal vez invirtiendo en propiedades. El segundo grupo quiere ir más allá y cambiar su domicilio fuera de Colombia, para reducir su exposición a eventuales aumentos de impuestos. El tercer grupo, el más pequeño, tiene doble nacionalidad y quiere renunciar por completo a su ciudadanía colombiana y salir del país”, dijo el jurista fiscal a Financial Times.