Confidenciales Aunque les duela, Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene razón

“Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo y expropiar a todo el mundo”. Esta frase del reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo despertó polvareda y sed de venganza en el Pacto Histórico. Angélica Verbel, quien está en el equipo de empalme de Gustavo Petro, respondió con grosería: “Este país no es su finca, señor Sarmiento Ángulo; este es el país de todas y todos”. El senador Iván Cepeda no se quedó atrás. “Al país ya no lo van a manejar como una finca. Se acabaron las órdenes bravuconas de capataces y magnates. Solo valen diálogo y argumentos”. Sarmiento es el colombiano que más impuestos paga y más empleos genera. Lo único que no puede ocurrir es que lo irrespeten y maltraten, cuando lo que ha dicho es que a Colombia la rige la Constitución, y nadie, por más presidente que sea, puede pasar por encima de ella.