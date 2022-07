Esto es lo que el empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo le quiere dejar claro al presidente electo Gustavo Petro y al país

Unas declaraciones de Luis Carlos Sarmiento durante la inauguración de la nueva calzada Chirajara-Fundadores, en la ruta que de Bogotá conduce hacia Villavicencio, desataron una ola de comentarios y críticas en redes sociales. Por cuenta de esto, el banquero envió un comunicado para explicar su posición sobre el asunto y aclarar que no se trata “de ninguna manera de un acto de oposición” hacia el gobierno de Gustavo Petro.

Sarmiento había dicho: “Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No señor. Aquí se trabaja con inteligencia: se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos, se hace la inversión y luego con la inversión se compensa a cada persona que puso su tierra, con valor equivalente de una tierra con toda clase de servicios públicos, con comunicaciones, tenemos que soñar en lo que esto merece ser”.

El banquero asegura que esas declaraciones, fuera del contexto, han sido entendidas “de una forma opuesta a lo que es mi sentir”.

En ese sentido, aseguró: “Lo que yo he propuesto es la elaboración de un Gran Plan Nacional de Desarrollo de los Llanos Orientales de Colombia, aprovechando la construcción de la carretera desde Bogotá, obra que fue la que se inauguró el viernes y que fue construida con las mejores especificaciones de una autopista de montaña. El plan produciría inmensos beneficios para todos los colombianos”.

Agregó que para que ese plan pueda ser realidad considera “de elemental justicia proteger los derechos fundamentales de sus actuales propietarios y ocupantes”.

Sarmiento aseguró en su comunicado: “Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones y la constancia notarial que el propio Presidente electo consideró conveniente efectuar”.

Rechazó las versiones que circulan en internet de que esas declaraciones obedecen a su inconformidad con el triunfo de Petro y aseguró: “En público y en privado he manifestado aceptación del triunfo electoral de Gustavo Petro como resultado de una elección democrática”.

Sobre el particular, puntualizó: “Esta propuesta no se puede considerar, de ninguna manera, como un acto de oposición hacia su gobierno, sino como una contribución para el éxito del mismo”.

Al final, hizo una petición a los colombianos para que “no nos dejemos enredar en discusiones farisaicas, cuyo propósito evidente es el de impedir el análisis y juiciosa consideración de la idea propuesta, que podría traer inmensos e innegables beneficios para todos”.

