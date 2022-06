Luis Carlos Sarmiento asegura que no está “frustrado” con el triunfo de Gustavo Petro | ¿Por qué?

Si a alguien había tratado Gustavo Petro duro en la campaña presidencial era a Luis Carlos Sarmiento. El banquero, dueño del más grande conglomerado empresarial del país, recibió varios sablazos en esa carrera presidencial. Por eso, sorprendió el relativo optimismo con el que habló del nuevo gobierno en la entrevista que le hizo María Isabel Rueda.

La periodista tuvo una extensa conversación con Sarmiento a propósito del lanzamiento del CTIC (el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC), que él denominó “su obra para la posteridad”. La periodista aprovechó para preguntarle cómo veía el país, después de la tensionante carrera presidencial, y le preguntó si él personalmente no se sentía frustrado con el triunfo de Gustavo Petro.

- Foto: juan carlos sierra-semana

“Ganó en una elección limpia, no me siento frustrado y acepto el resultado sin reservas”, aseguró Sarmiento. El fundador del Grupo Aval suele no hablar mucho de la coyuntura política, pero en esta entrevista se guardó pocas cosas.

Por ejemplo, habló de la reforma tributaria que impulsa Petro y que tendría como objetivo recaudar muchos más tributos de las grandes fortunas del país. En ese frente, Sarmiento dio su opinión a Rueda. “María Isabel, el presidente electo, en su discurso de aceptación de su triunfo en las elecciones, destacó que para poder distribuir era necesario producir. Enfatizó que sin producción no hay posibilidad de distribución. Eso es muy cierto y estamos completamente de acuerdo”, sostuvo.

Sin embargo, también aclaro que “la producción y el crecimiento se originan fundamentalmente en el sector privado. Son las empresas como las nuestras las que dan trabajo y con sus productos y servicios le suman valor al PIB del país. Para que produzcan, a las empresas hay que dejarlas operar, crecer y que puedan invertir”.

Y, sin criticar la propuesta de reforma, finalizó con la siguiente frase: “cuando se exageran los impuestos acaban con la posibilidad de crecimiento y de competir en el ámbito internacional”.

El empresario también habló sobre un tema que genera incertidumbre y que se suele adjudicar a la llegada del nuevo gobierno: la trepada del dólar. El banquero aseguró que en este temar, “en este momento, la influencia internacional sí es clarísima”.

Sarmiento explicó que el valor de esa moneda ha crecido frente al peso, pues lo que “está ocurriendo en Estados Unidos no es una cosa común”. Agregó que “el índice inflacionario es de ocho y medio por ciento, el más alto de los últimos cuarenta años en EE. UU. Esa es una circunstancia capaz de moverle el piso a cualquiera en los otros países”.

Sarmiento dio su punto de vista también sobre qué tan cerca está Estados Unidos de vivir una recesión, algo que impactaría mucho las divisas.

“No es imposible porque las autoridades no pueden permitir que la inflación se siga disparando y van a tener que seguir subiendo la tasa de interés”, dijo, y comparó esa medida con el freno de un carro.

Sin embargo, a su juicio esa tasa ya está muy alta. “El temor viene de que está en el límite y que si la suben más, pueda producir el efecto indeseable de paralizar la economía, y esa sería la recesión”.

Sarmiento explicó que esa es la razón por la que está tan agitado el mercado. Agregó que la situación no solo afecta la tasa de cambio, sino los precios de las acciones que están en los mínimos de mucho tiempo.

Celebración triunfo Gustavo Petro Presidente Electo - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Entrega de credenciales al Presidente Electo Gustavo Petro y Vicepresidenta Francia Marquez - Foto: Esteban Vega

Para el empresario, el triunfo de Petro puede sumar a esa situación, pero por ahora no es la causa dominante de la trepada del dólar.

“Aquí en Colombia también se sintieron las consecuencias. Es posible que el efecto político se esté sumando, pero en este momento, si me preguntan cuál creo que es la causa dominante, definitivamente es la situación mundial”, dijo.

Explicó también que la situación es menos negativa de lo que muchos colombianos piensan. “A Colombia no le está yendo mal en la inflación ni mal en producto interno bruto. La economía colombiana está casi ‘anormalmente’ bien, para una situación tan difícil cómo está”, concluyó.

Sobre la victoria de Gustavo Petro, quien en campaña criticó al banquero, dijo que espera “que cumpla las reglas de la convivencia y los preceptos constitucionales. La mejor esperanza y el mejor regalo que se les puede hacer a los colombianos es que el presidente electo llegue con la voluntad de cumplir ese deber y ese compromiso. En el futuro, ojalá que se sumen diversas voluntades para lograr los mejores esfuerzos políticos”.

Aseguró que no se siente incómodo por esa elección, “pues ganó en una elección limpia”. “

El centro de cáncer más moderno de América Latina

Sarmiento habló con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo de su más grande obra filantrópica: el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer en Bogotá, que se convirtió en el más moderno en América Latina. Se espera que allí los más sabios en la lucha contra esta enfermedad puedan hacer uso de la tecnología de punta para enfrentarla.

El banquero contó que se trata del “único proyecto estratégico para la nación en materia de salud”. Y que le ha dedicado mucho de su tiempo personal. “Es que yo también invierto mi tiempo en los bancos, en las carreteras y en otras fundaciones que tenemos, y por supuesto, paso muchos ratos con toda mi familia”, dijo.

Son más de 10.000 metros cuadrados y cuatro pisos con los que contarán los especialistas para atender a sus pacientes. Durante el evento de entrega, en el que estuvo el presidente Iván Duque, Sarmiento Ángulo aseguró que estaba cumpliendo el sueño de servirles a los colombianos porque habrá esperanza de vida para miles de personas.

“La idea es que su servicio se mantenga durante muchos años. Que le dé a Colombia una posición líder en cuanto al tratamiento del cáncer. En Latinoamérica, solo en Brasil tienen un hospital probablemente de similar calidad que este. Entonces, aquí vendrá mucha gente a ser tratada. Esto es una contribución, es un servicio social voluntario”, explicó.

Al final, aseguró que no ve “la hora de inaugurarlo y llenarlo de pacientes que necesitan nuestra ayuda”. El empresario contó que suele recorrerlo a menudo, lleno de esperanza. “Cuando se tiene éxito, siempre he pensado que uno tiene esa obligación ética. Hemos hecho muchas obras sociales. Esto no es de ahora. Viene de hace tiempo. Pero el CTIC es mi máximo orgullo, mi obra para la posteridad”, concluyó.