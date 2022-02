Elecciones 2022: ¿cómo justificarse si no puede ser jurado de votación?

No. El artículo 105 del Código Electoral dice que “el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva”.

En consecuencia, el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados.