“Se equivoca Robledo sembrando desconfianza para ganar votos”: Horacio José Serpa sale en defensa de Alejandro Gaviria

El senador le pidió al candidato avanzar en la coalición y no generar odios.

En las últimas horas el senador Jorge Enrique Robledo publicó un fuerte comunicado en el que cuestiona a Alejandro Gaviria por los apoyos que ha recibido y dice “que se han incumplido los acuerdos que pactaron en la coalición de la Centro Esperanza”.

Uno de esos respaldos es el del senador Horacio José Serpa, que le respondió a Robledo que quienes apoyan a Gaviria lo hacen porque él representa la unión que quieren para el país.

“Senador Jorge Enrique Robledo, quienes estamos con Alejandro Gaviria lo hacemos porque creemos que él es la persona llamada a unir. Su comunicado ratifica lo que pensamos de Alejandro”, comentó Serpa.

Senador @JERobledo, quienes estamos con @agaviriau lo hacemos porque creemos que él es la persona llamada a unir este pais.



Su comunicado ratifica lo que pensamos de Alejandro. — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) February 25, 2022

Agregó que la política que ha hecho Gaviria es sin agresiones y sin sembrar odio. Por eso pidió avanzar unidos.

“Nuestra bandera es unir y construir confianza. Se equivoca Jorge Robledo. El enemigo es la pobreza y la inequidad. Avancemos unidos. ¡Con Alejandro Gaviria llegaremos a la Presidencia!”, comentó.

Y es que en el documento, Robledo asegura que Gaviria rompió con los acuerdos que pactaron en la Centro Esperanza cuando hicieron el cónclave en el que el exministro de Salud entró a jugar en ese sector.

El principal argumento es que se habría dicho que no se recibirían apoyos de algunos sectores con los que no comulgan o están cuestionados y que Gaviria lo que ha hecho, por el contrario, es aceptarlos poco a poco.

Lo que le disgustó a Robledo es que Gaviria reconoció que si no acepta el apoyo del expresidente César Gaviria, otros sectores lo harán. Para Robledo no puede haber alianzas en la coalición con personas o sectores que apoyaron que el presidente Iván Duque llegara al poder.

“Embuste que pone en boca de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo. Esta es una posición que no hemos asumido ni asumiremos, falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su gobierno”, dijo el candidato de Dignidad.

Agregó que Gaviria “violó” el acuerdo cuando entraron dirigentes tanto del Partido Liberal como de Cambio Radical que los otros candidatos de la Centro Esperanza nunca hubieran aceptado. ”Motivó nuestro público y rechazo a su conducta”, comentó Robledo.

“Pero con todo cinismo, siguió aceptando respaldos como esos y mandó un muy equivocado y dañino mensaje público –que desvirtúa este proyecto y confunde a la ciudadanía– al reunirse con César Gaviria Trujillo y Germán Vargas Lleras. Y en un inaceptable. Todo vale en política con tal de ganar, insiste en declarar que él no se imagina competir en la consulta ni gobernar a Colombia sin el respaldo de jefes políticos como esos”, dijo en su carta el senador.

Robledo le reclama a Gaviria que no actuó de buena fe, porque en el cónclave que realizaron renunció, o por lo menos suscribió acuerdos, a que no tendría esos apoyos. “Sin esta coincidencia, los demás miembros de la coalición no nos hubiéramos unido con Alejandro Gaviria, porque ese fue el primer criterio que nos definió y agrupó hace un año”, afirmó Robledo.

Hasta el momento Gaviria no se ha pronunciado sobre la posición de Robledo y sus reclamos.

La primera en refutarle los apoyos a Gaviria fue Íngrid Betancourt, que se fue de la Centro Esperanza denunciando que las maquinarias estaban del lado del académico. Además, dijo que personas con vínculos al narcotráfico estaban apoyándolo.

Precisamente, sobre los reclamos de Robledo a Gaviria la candidata comentó: “La coalición pudo tomar la decisión de impedir la entrada de las maquinarias de Alejandro Gaviria ese 29 de enero. Aquí está el resultado: quedaron secuestrados. Como lo explica Jorge Robledo la coalición traicionó su esencia y no decide. Ojo: votar es caucionar, votar es aprobar”.