Expresidente César Gaviria confirmó que tuvo una reunión con Alejandro Gaviria

El expresidente de la República, César Gaviria, confirmó este martes que sostuvo el fin de semana una reunión con el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza, Alejandro Gaviria, lo que generó gran malestar en este sector.

En diálogo con Noticias Caracol, el exprimer mandatario contó lo que trataron durante el encuentro: “le pregunté cómo le estaba yendo en la campaña, y le di algunas opiniones sobre lo que él estaba diciendo en la campaña”.

“Nosotros como se sabe pensamos en él para candidato y él decidió irse a esa coalición sin preguntarnos y pues eso generó unas distancias con él, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos votar en algún momento por él”, agregó.

También destacó que “él es una persona que tiene todas las condiciones para ser presidente”.

Y respecto a lo que desató en la Coalición de la Esperanza dijo: “es que pretenden que alguien se puede parar y prohibirle a los liberales o conservadores que voten por x candidato. La política no es así. Yo no tengo derecho a decirle a los ciudadanos liberales que no pueden intervenir en las consultas”.

“No tengo facultades ni constitucionales, ni de ningún tipo para hacer eso. Todo parlamentario liberal que se ha ido a apoyar otra de las candidaturas y de las coaliciones, lo ha podido hacer y no ha recibido el más mínimo reclamo. Cómo pretenden hacer política sin políticos y sin electores. Cómo es ese cuento de Fajardo que ‘no quiero que ningún liberal vote por mi’, es hasta chistoso. Petro dice todos los días que los liberales voten por él y Fajardo dice todos los días que no quiere que los liberales voten por él”, puntualizó.

El exministro de Salud, sin respaldo del liberalismo, llegó a la coalición de la centroizquierda, pero a menos de un mes de su campaña política, sus movidas no dan mayores frutos, porque los sondeos de opinión no le sonríen. En la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, los encuestados lo ubicaron con un escaso 2 % de aprobación.

Frente a la Centro Esperanza, el mismo sondeo lo ubicó con un 11 % de favorabilidad, frente al 39 % de Sergio Fajardo y 31 % de Juan Manuel Galán.

Ante ese escenario y después de realizar algunas movidas políticas, el académico empezó a acercarse de nuevo al Partido Liberal, la casa política que lo motivó a aspirar a la Presidencia y pavimentó su candidatura, hasta que ocurrió el choque con el expresidente y todo se vino abajo.

Gaviria, el académico, nunca rompió totalmente la comunicación con el Partido Liberal. En diciembre pasado habló con varios congresistas y hace dos semanas hizo un puente y conversó personalmente con John Baquero, el presidente Nacional de las Juventudes Liberales. Recordemos que él, molesto por lo que llamó traición de Alejandro Gaviria, detuvo la consecución de firmas del hoy aspirante.

SEMANA conoció que Alejandro y César Gaviria ya venían hablando a través de chats de teléfono, pero no se habían vuelto a ver después de la ruptura entre ambos en octubre de 2021. Y lo hicieron nuevamente el martes pasado, cuando el exministro de Salud le pidió una cita personal.