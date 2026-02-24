Política

Horacio José Serpa lanzó pódcast de análisis y opinión sobre la actualidad política del país: “Colombia vive un momento clave”

El candidato al Senado relató un viaje que hizo por el Magdalena y habló de las familias que no logran pensionarse.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 9:58 a. m.
Horacio José Serpa, candidato al Senado del Partido Liberal.
Horacio José Serpa, candidato al Senado del Partido Liberal. Foto: Prensa Horacio José Serpa

El exsenador y exconcejal de Bogotá Horacio José Serpa lanzó un pódcast en el que habla de varios temas de coyuntura nacional y relata varias experiencias. Se llama Serpaís pódcast y es desarrollado en alianza con Podway Podcast Network y se encuentra en plataformas como Spotify o Apple Music.

Se trata de un programa de análisis y opinión que publicará un nuevo episodio cada quince días, en un formato breve en el que se cuentan historias en las que el exsenador habla de las distintas realidades del país.

Serpa busca explicar lo que pasa en Colombia de manera directa, sin intermediarios ni discursos extensos.

El programa está dirigido a audiencias que están interesadas en comprender la actualidad nacional con información contextualizada y reciente.

José Serpa
Horacio José Serpa aspira al Senado. Foto: VALENTINA PEREZ TORRES

“Colombia vive un momento clave y entender lo que pasa es un acto político. En Serpaís pódcast contamos una historia breve, explicamos el contexto y tomamos postura con honestidad, sin gritos, sin discursos eternos, con argumentos, porque entender y hablar con claridad construye país”, aseguró el candidato al Senado en el programa.

El primer capítulo está relacionado con el río Magdalena y las pensiones de los colombianos. En este episodio, Serpa recuerda una historia que vivió en un viaje que hizo en lancha desde Barrancabermeja, su ciudad natal, hasta Barranquilla.

“Fueron varios días, compartimos con pescadores, con gente muy especial en los diferentes puertos de Colombia que hoy en día sienten aislamiento”, relató el exsenador.

¿Viceministerio de Asuntos Religiosos? La propuesta que lanza Rumenigge Monsalve

Según dijo, ese viaje no fue de turismo sino que lo hizo por curiosidad. Salió del municipio santandereano en una lancha de unos 15 pasajeros. “Era un paseo con gente conocida, amigos, pero también hablábamos con quienes veíamos en las paradas”, afirmó.

La primera parada fue en Magangué, un puerto en el que se mueve mercancía a través del río Magdalena. “Bajamos a estirar las piernas, a comprar algo muy rápido y conversamos con gente. Nos dijeron que el Magdalena es quien les da para trabajar”, aseguró Serpa.

Río Magdalena
Serpa viajó en lancha por el río Magdalena. Foto: Getty Images

Luego, pararon en Mompox, un pueblo que, según relató, parece detenido en el tiempo. “Lo recorrimos en su parte turística y la gente recuerda cómo Simón Bolívar estuvo allá en varias oportunidades y cómo Mompox fue un puerto muy importante hace unas décadas en nuestro país”, dijo.

Allí conversaron con pescadores que regresaban de hacer esa faena. Después de eso llegaron a Calamar, Bolívar, donde también se siente que el Magdalena conecta a las comunidades y sus economías.

“La última parte del camino fue cuando nos acercamos a Sitio Nuevo, justo antes de entrar a la zona de la puerta de oro de Colombia, Barranquilla”, relató Serpa. Y luego llegaron a “La arenosa”.

En ese mismo episodio, en la segunda parte, opinó sobre las miles de familias que no logran pensionarse “porque la ley no se los permite hoy en día”.

