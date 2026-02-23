CONFIDENCIALES

¿Viceministerio de Asuntos Religiosos? La propuesta que lanza Rumenigge Monsalve

La iniciativa busca elevar la actual Dirección de Asuntos Religiosos a rango viceministerial e incluir la reforma en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

23 de febrero de 2026, 2:10 p. m.
Candidato al Senado Rumenigge Monsalve
Candidato al Senado Rumenigge Monsalve Foto: Suministrada / API

La propuesta de crear un Viceministerio de Asuntos Religiosos comenzó a generar debate en el escenario político, tras ser planteada por el candidato al Senado Rumenigge Monsalve, del Partido Colombia Justa Libres, en la coalición CR-ALMA. La iniciativa pretende elevar la actual Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior a rango viceministerial e incorporar esta reforma en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Monsalve sostiene que la estructura vigente es insuficiente para atender la diversidad de credos y organizaciones de fe en el país, y que se requiere una institucionalidad con mayor capacidad para garantizar la libertad religiosa y promover el diálogo interreligioso.

“El sector religioso es un actor fundamental en la construcción de paz, la cohesión social, el desarrollo comunitario y la salud mental. Un viceministerio permitirá consolidar espacios de diálogo interreligioso y fortalecer la cooperación con entidades como el DPS, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación”, señaló Monsalve.

De acuerdo con la propuesta, el nuevo viceministerio tendría entre sus funciones formular la Política Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos; coordinar espacios de diálogo interreligioso en el país; articular programas sociales con entidades del Estado; promover formación en derechos humanos y cultura de paz para líderes religiosos; y gestionar recursos y alianzas con organismos internacionales para proyectos de cooperación.

La iniciativa también plantea fortalecer el presupuesto del área. “El presupuesto actual de la Dirección de Asuntos Religiosos es de apenas 4 mil millones de pesos y debe fortalecerse mediante un incremento que permita mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos (SINALIBREC), la Política Pública Integral de Libertad Religiosa, el Banco de Iniciativas Interreligiosas (BIIR) y la Red Humanitaria Interreligiosa.

Actualmente, existen casi 12 mil entidades religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior con personería jurídica, sin contar las OSR (Organizaciones Sociales Religiosas), constituidas ante la Cámara de Comercio como fundaciones, que desarrollan un importante trabajo de aporte social en los territorios”, aseguró el candidato.

