Horacio José Serpa anuncia su aspiración al Senado

El excongresista Horacio José Serpa anunció que competirá por una silla del Senado en el 2026 con un “proyecto liberal” que busca priorizar la seguridad, salud y educación.

Él oficializó su aspiración en las últimas horas con un discurso donde recordó las enseñanzas, su padre y las gestiones que adelantó como concejal de Bogotá (2012 – 2017) y senador (2018 – 2022).

En esta nueva apuesta, cree que la agenda nacional debe ocuparse de la educación, salud e igualdad.

“Tenemos que apoyar a las familias con créditos justos del Icetex, para que ningún joven tenga que renunciar a estudiar. Debemos mejorar el acceso a medicamentos, a la salud mental y a citas con especialistas. Y seguir trabajando por las mujeres, por su participación en la política, en la economía y en la sociedad”, dijo Serpa.