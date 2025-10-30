Suscribirse

Horacio José Serpa anuncia su aspiración al Senado

Serpa levantará las banderas de un “proyecto liberal” para poder volver al Congreso en 2026.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 12:22 p. m.
Horacio José Serpa.
Horacio José Serpa. | Foto: Suministrado a Semana.

El excongresista Horacio José Serpa anunció que competirá por una silla del Senado en el 2026 con un “proyecto liberal” que busca priorizar la seguridad, salud y educación.

Él oficializó su aspiración en las últimas horas con un discurso donde recordó las enseñanzas, su padre y las gestiones que adelantó como concejal de Bogotá (2012 – 2017) y senador (2018 – 2022).

En esta nueva apuesta, cree que la agenda nacional debe ocuparse de la educación, salud e igualdad.

Contexto: Juan Manuel Santos entra a la carrera de 2026, pretende competirle a César Gaviria y Álvaro Uribe y enfila sus dardos contra Gustavo Petro

“Tenemos que apoyar a las familias con créditos justos del Icetex, para que ningún joven tenga que renunciar a estudiar. Debemos mejorar el acceso a medicamentos, a la salud mental y a citas con especialistas. Y seguir trabajando por las mujeres, por su participación en la política, en la economía y en la sociedad”, dijo Serpa.

Él concluyó: “Esta es la campaña por Colombia, la campaña por amor al país. Y lo haremos con ustedes, porque el futuro de Colombia se construye trabajando juntos, sin odios y sin divisiones”.

