“Alejandro Gaviria rompió los acuerdos de la Coalición Centro Esperanza”: Jorge Robledo

El precandidato manifestó que el exrector de la Universidad de los Andes no actuó de “buena fe” cuando suscribió los acuerdos en el denominado cónclave, realizado a finales del año pasado.

El senador y precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo publicó este jueves 24 de de febrero una dura carta contra su compañero de la Coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria, en la que aseguró que el exrector de la Universidad de los Andes rompió los acuerdos de la convergencia al aceptar el apoyo de dirigentes de los partidos Liberal y Cambio Radical.

“Alejandro Gaviria violó el acuerdo de la Coalición al aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del Partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta”, dijo.

En la carta, que fue firmada junto al presidente de su partido, Dignidad, Juan Manuel Ospina, Robledo también cuestionó las reuniones sostenidas por el también exministro de Salud en días pasados con el expresidente Cesar Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “Con todo cinismo, siguió aceptando respaldos como esos y mandó un muy equivocado y dañino mensaje público que desvirtúa este proyecto y confunde a la ciudadanía, al reunirse con César Gaviria Trujillo y Germán Vargas Lleras. Y en un inaceptable todo vale en política con tal de ganar, insiste en declarar que él no se imagina competir en la consulta ni gobernar a Colombia sin el respaldo de jefes políticos como esos”, expresó.

El precandidato, además, manifestó que Gaviria no actuó de “buena fe” cuando suscribió los acuerdos de la coalición en el denominado cónclave, realizado a finales del año pasado. “Porque allí él renunció –o por lo menos eso suscribió– a que en este proyecto participaran las fuerzas que eligieron a Iván Duque y lo han respaldado, como César Gaviria y su Partido Liberal y el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, incluida la Casa Char. Sin esta coincidencia, los demás miembros de la coalición no nos hubiéramos unido con Alejandro Gaviria, porque ese fue el primer criterio que nos definió y agrupó hace un año”, subrayó.

Robledo también rechazó unas declaraciones realizadas por Gaviria a El Espectador en las que afirmó: “si no acepto a César Gaviria, los otros candidatos lo harían”. “Embuste que pone en boca de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo una posición que no hemos asumido ni asumiremos, falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su gobierno”, señaló.

Finalmente, Robledo aseguró que Gaviria destruyó la confianza con la que se creó la convergencia de centro. “Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también le dio fin a los compromisos adquiridos”, sostuvo.

Expresidente Gaviria habla de la reunión que sostuvo con Alejandro Gaviria

El pasado martes el expresidente Cesar Gaviria se refirió a la reunión que sostuvo el fin de semana con Alejandro Gaviria, lo que generó gran malestar en la coalición Centro Esperanza.

En diálogo con Noticias Caracol, el exprimer mandatario contó lo que trataron durante el encuentro: “le pregunté cómo le estaba yendo en la campaña, y le di algunas opiniones sobre lo que él estaba diciendo en la campaña”.

“Nosotros como se sabe pensamos en él para candidato y él decidió irse a esa coalición sin preguntarnos y pues eso generó unas distancias con él, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos votar en algún momento por él”, agregó.

También destacó que “él es una persona que tiene todas las condiciones para ser presidente”.

Y respecto a lo que desató en la Coalición de la Esperanza dijo: “es que pretenden que alguien se puede parar y prohibirle a los liberales o conservadores que voten por x candidato. La política no es así. Yo no tengo derecho a decirle a los ciudadanos liberales que no pueden intervenir en las consultas”.

“No tengo facultades ni constitucionales, ni de ningún tipo para hacer eso. Todo parlamentario liberal que se ha ido a apoyar otra de las candidaturas y de las coaliciones, lo ha podido hacer y no ha recibido el más mínimo reclamo. Cómo pretenden hacer política sin políticos y sin electores. Cómo es ese cuento de Fajardo que ‘no quiero que ningún liberal vote por mi’, es hasta chistoso. Petro dice todos los días que los liberales voten por él y Fajardo dice todos los días que no quiere que los liberales voten por él”, puntualizó.