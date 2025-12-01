Se siguen configurando los distintos sectores políticos de cara a las elecciones de 2026. Desde la coalición Ahora Colombia, que está integrada por los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, presentaron oficialmente su lista al Senado.

Se trata de la misma lista que hace unos días anunciaron, y que será encabezada por el representante Juan Sebastián Gómez, actual vicepresidente de la Cámara de Representantes, una decisión que generó diversas interpretaciones, pues varios consideran que había otros candidatos de mayor trayectoria que debían tener ese puesto.

Por ejemplo, inicialmente se le había ofrecido esa posición a Alejandro Gaviria y al abogado Mauricio Gaona; sin embargo, el primero no fue bien recibido por algunos integrantes de esa alianza, mientras que el segundo rechazó la invitación por temas personales y profesionales.

Jorge Enrique Robledo será el número 10 en la lista. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En esa lista, según anunció el exsenador Jorge Enrique Robledo, intentará volver al Senado en el puesto número 10, por lo que ambos tienen posiciones clave que ahora deberán salir a defender en la campaña para las elecciones de marzo.

Ya se han conocido algunos nombres de los que integrarían esa lista. Por ejemplo, volvería a aspirar el exrepresentante Juan Fernando Reyes Kuri, quien estaría entre los primeros lugares; asimismo, Anastasia Rubio, sobrina de Ingrid Betancourt, estaría en esa lista.

Otros de los nombres que han sonado son Javier Fernández, el reconocido locutor de fútbol que intentará llegar a la política. La exjefe de gabinete de Carlos Fernando Galán, María Lucía Villalba, también estaría en esa lista.

La segunda en la lista sería la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, y estaría seguida por Manuel Antonio Virgüez Piraquive, también de esa colectividad de origen cristiano.

Juan Manuel Galán es el candidato del Nuevo Liberalismo. | Foto: Samantha Chavéz

Habría otros nombres como Federico Restrepo, quien es cercano a Sergio Fajardo, pues ha tenido varios cargos en sus administraciones en Medellín y en Antioquia.

El exsenador Alfredo Molina, que venía de estar avalado por el Partido de la U en elecciones pasadas, ahora hará parte de esta alianza.

La coalición Ahora Colombia solo sería para esta lista al Senado; sin embargo, allí se encuentran varios sectores de centro que buscan hacer alianzas de cara a 2026. De este sector son cercanos Juan Manuel Galán, quien representa al Nuevo Liberalismo, y Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso.