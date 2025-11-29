Concejal Juan Baena, cercano al alcalde Galán, se perfila para reforzar lista al Senado por el Nuevo Liberalismo

Tras la negativa de Alejandro Gaviria y Mauricio Gaona a Juan Manuel Galán, director y precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, de encabezar la lista al Senado por la coalición Ahora Colombia, que integran ese partido, el MIRA y Dignidad & Compromiso, y que resultó en la designación del representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista, vuelve a sonar el nombre del concejal Juan Baena, hombre cercano al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para robustecer la lista al Congreso.

La designación de Gómez, oriundo del departamento de Caldas, reconfiguró las negociaciones internas y abrió espacio para otros nombres fuertes como el de Baena, de 37 años y con orígenes en el departamento de Quindío, para aportar músculo territorial y capital político a la lista.

La incursión de Baena, que logró casi 50.000 votos en su segunda elección como concejal, aportaría elementos clave como cohesión con la Administración de Bogotá, una ciudad decisiva en la disputa por curules en periodos de elecciones. El posible candidato ha liderado discusiones en defensa de la Alcaldía de Galán, como la defensa del Metro con acciones jurídicas contra el presidente Petro, por limitar recursos de la nación a ese megaproyecto, que también afecta a otras obras de desarrollo de varias regiones del país.