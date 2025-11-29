Suscribirse

Concejal Juan Baena, cercano al alcalde Galán, se perfila para reforzar lista al Senado por el Nuevo Liberalismo

El cabildante, quien fue presidente del Concejo en 2024 y sacó adelante en su administración la discusión y aprobación del Plan Distrital de Desarrollo, renunciaría en los próximos días a su curul.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 8:30 p. m.
El concejal Juan Baena, líder de la bancada del partido Nuevo Liberalismo.
El concejal Juan Baena, líder de la bancada del partido Nuevo Liberalismo. | Foto: Suministrada a Semana

Tras la negativa de Alejandro Gaviria y Mauricio Gaona a Juan Manuel Galán, director y precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, de encabezar la lista al Senado por la coalición Ahora Colombia, que integran ese partido, el MIRA y Dignidad & Compromiso, y que resultó en la designación del representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista, vuelve a sonar el nombre del concejal Juan Baena, hombre cercano al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para robustecer la lista al Congreso.

La designación de Gómez, oriundo del departamento de Caldas, reconfiguró las negociaciones internas y abrió espacio para otros nombres fuertes como el de Baena, de 37 años y con orígenes en el departamento de Quindío, para aportar músculo territorial y capital político a la lista.

Contexto: ¿Hay diferencias entre los hermanos Galán? Esto es lo que se vive al interior del Nuevo Liberalismo de cara a las elecciones de 2026

La incursión de Baena, que logró casi 50.000 votos en su segunda elección como concejal, aportaría elementos clave como cohesión con la Administración de Bogotá, una ciudad decisiva en la disputa por curules en periodos de elecciones. El posible candidato ha liderado discusiones en defensa de la Alcaldía de Galán, como la defensa del Metro con acciones jurídicas contra el presidente Petro, por limitar recursos de la nación a ese megaproyecto, que también afecta a otras obras de desarrollo de varias regiones del país.

Hasta el 8 de diciembre los partidos políticos tienen plazo para presentar sus listas y hasta el 15 del mismo mes para hacer las modificaciones. El concejal Juan Baena presentaría su carta de renuncia al Concejo de Bogotá este mismo lunes.

Nuevo LiberalismoSenado de la RepúblicaElecciones 2026

