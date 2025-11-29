Este jueves, sobre las dos de la tarde, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presidió una conferencia en el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena. Una hora después, el turno era para su hermano, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán. El primero no se quedó para escuchar al segundo. Y, aunque ambos se encontraron en el Centro de Convenciones de la Ciudad Amurallada, no se saludaron, según relataron testigos. El pasado 12 de agosto, durante el velorio del exsenador Miguel Uribe Turbay en el Congreso, habría ocurrido lo mismo, según los presentes: el alcalde y el precandidato se encontraron y no se determinaron. No obstante, otras versiones señalan que sí estuvieron juntos.

En todo caso, hoy, en Bogotá, se comenta abiertamente que la relación entre los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando no pasaría por su mejor momento.

Las elecciones de 2026 y los intereses políticos naturales que se mueven en torno al Nuevo Liberalismo, el partido que fundó su padre, Luis Carlos Galán, habrían generado supuestamente algunas diferencias.

Juan Manuel Galán, candidato presidencial. | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Carlos Fernando es el alcalde, no puede participar en política, ha sido precavido en ese sentido, y Juan Manuel es el director del partido y quien toma las decisiones. En la mitad quedan distintas personas que se han encargado de comentar las diferencias en público y en privado.

SEMANA habló con varios políticos que han intentado acercarse al Nuevo Liberalismo de cara a 2026 y coinciden en que les han hecho una recomendación: hay que hablar con los dos sectores, el de Carlos Fernando y el de Juan Manuel, para gozar de buena convivencia en el partido.

La puja está presente. Por ejemplo, la elección del congresista Juan Sebastián Gómez –de la corriente de Juan Manuel Galán– como cabeza de lista al Senado no dejó contento a todo el Nuevo Liberalismo. Mientras que la de Cámara en Bogotá para Julia Miranda no genera ruido. Actualmente, tiene una curul y su esposo, el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, es amigo de los dos Galán.

Dentro del Nuevo Liberalismo hay todo tipo de versiones. Un sector dice que Carlos Fernando no ve con buenos ojos la candidatura a la presidencia de Juan Manuel porque sus opositores pueden aprovechar para atacar a su administración y hablar de nepotismo. Otros van más allá y cuentan que en el Palacio Liévano no se aceptan a personas cercanas a Juan Manuel con el fin de evitar que se piense en una injerencia suya indebida, a propósito de las elecciones de 2026.

Las posibles diferencias vendrían desde 2022, tras la conformación de la primera lista al Senado del Nuevo Liberalismo. Carlos Fernando ocupó el sexto puesto y Juan Manuel puso como cabeza de lista a Mábel Lara. La decisión no fue consultada con todos los sectores. Tampoco la idea de que la lista fuera cremallera.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO - SEMANA

Como el Nuevo Liberalismo no tenía financiación del Estado, se incurrió en una deuda de más de 2.000 millones de pesos en publicidad que, según le narró a SEMANA una fuente del partido, no asumió la colectividad. Al parecer –añadió esa persona– corrió por cuenta de Carlos Fernando Galán y Andrés Pipo Villamizar, coordinador de esa casa política en Bogotá, fallecido en abril de 2025. Sin embargo, otra fuente del partido informó que, al final, dicha deuda fue cubierta por la colectividad.

En el fondo, Carlos Fernando y Juan Manuel quieren ser presidentes de Colombia, ambos han hecho carrera, tienen una imagen favorable en las encuestas y hasta coincidieron en el Congreso. Esa puede ser parte de la génesis de sus diferencias porque saben que es difícil que haya espacio para dos Galán en la Casa de Nariño. Y si dependen del Nuevo Liberalismo, es difícil porque el partido –como ha dicho Rodrigo Lara Restrepo– funciona como una casa familiar donde la voz de los hermanos pesa, como la de doña Maruja Pachón y Augusto Galán Sarmiento, hermano de Luis Carlos Galán. Y ponerse de acuerdo no es fácil.

En el Nuevo Liberalismo hay voces sensatas que apuestan por una pronta reconciliación frente a cualquier diferencia. Tanto Juan Manuel como Carlos Fernando son valiosos para el partido y para la política en el país.