Juan Manuel Galán habló de “diferencias” con Carlos Fernando y se atrevió a evaluar el trabajo de su hermano en Bogotá

Y frente a su relación con su hermano Carlos Fernando, el director del Nuevo Liberalismo señaló: “Con mi hermano tenemos diferencias de manera de pensar. Somos diferentes. A él le gusta correr, a mí me gusta caminar. A él le gusta un estilo de música, a mí me gusta otro. Pero hay una cosa que tenemos clara y es que la familia está por encima de la política y lo que nos ha permitido superar, lo que hemos tenido que superar en la vida ha sido el espíritu de familia y eso lo vamos a preserva r. El camino, las maneras, por el camino, conversando, escuchándonos, vamos a lograr acuerdos porque el propósito que nos anima para estar en política, ambos es defender el legado galanista y es defender una nueva manera de hacer política”.

Y en ese sentido, Juan Manuel Galán lanzó dardos al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues aseguró que hoy los alcaldes “tienen un gobierno prácticamente enemigo, que los bloquea, que usurpa sus funciones, que no los deja trabajar, que no los deja avanzar. Colombia necesita un gobierno y un presidente aliado de los mandatarios locales que le apueste a la descentralización pero no solamente la descentralización de transferirle funciones o competencias a las alcaldías sin recursos, sin presupuesto porque no podemos olvidar que más del 90 % de los municipios del país son de sexta categoría, no tienen recursos siquiera para financiar una consultoría que les permita estructurar un proyecto de inversión”.