Juan Manuel Galán se confesó y habló sobre su posible candidatura presidencial en 2026

A pesar de estos resultados, Galán manifestó desde la convención nacional que no ha definido aun si será o no candidato presidencial, pero igual no se cerró a esa posibilidad.

Posteriormente, frente a la posibilidad de postular o no su nombre ante el partido para ser candidato presidencial, Galán afirmó: “Esa es una decisión que el partido debe tomar en su momento, democráticamente, porque tenemos claro que un partido no le puede prometer a un país lo que no es capaz de conseguir para sí mismo. Y es una decisión que vamos a tener que tomar con la mayor responsabilidad, con toda la evidencia y con toda la conveniencia, no para una persona, sino para el país”.