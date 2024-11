Arrancó la carrera por el 2026: aunque faltan 18 meses para las elecciones, una encuesta del CNC para SEMANA muestra las preferencias de los colombianos

Vicky Dávila responde duro a Petro: “La señora de la revista ya no está en la revista, lo voy a derrotar democráticamente en las urnas en el 2026″

Expertos políticos creen que un proceso de consultas, primero con mecanismos de selección internos de los partidos y luego interpartidistas, darán una definición más clara que permitirá consolidar quiénes son los líderes luego de marzo de 2026. Eso pensaban en 2022 cuando el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Centro Democrático se juntaron para apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, derrotado por el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quien no contaba con una estructura política robusta.

Por un lado, ha habido acercamientos entre el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U. Allí tienen la teoría de que un candidato que surja de una “consulta antipetrista” tendría una importante posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Habrá que ver si el electorado compra esa tesis, pues parte de esos partidos han ayudado al Gobierno Petro a tramitar muchas de sus reformas en el Congreso. Ahí no es claro que se una el Centro Democrático, ya que dependerá de quién sea seleccionado en su proceso interno. Mientras se señala que Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia estarían dispuestos a sumarse a esa medición de los otros partidos políticos, no es claro que ese sea el caso si María Fernanda Cabal gana la consulta interna del Centro Democrático.

Entre los cinco precandidatos del Centro Democrático no se han puesto de acuerdo en el mecanismo de selección de un candidato único. Dependiendo de cuánto se alargue ese proceso y cómo se agudicen las peleas internas, todo podría terminar en una implosión del partido.

Todavía no se sabe si Dávila seguirá un camino como candidata independiente hasta el final o si se unirá con partidos tradicionales. Sus primeras señales, después de dejar la dirección de SEMANA, muestran que le apuesta más a lo primero. En una publicación en X dijo: “La clase política en su mayoría es una porquería. La conozco bien. La he denunciado como periodista. Esta elección debería ser contra esa clase política, contra la corrupción, contra la robadera. Pienso que la izquierda socialista es una ideología que no trae progreso para la gente y que solo sabe destruir. Pero más daño hacen los corruptos enquistados en esa clase política y los mismos de siempre que pretenden camuflarse cada cuatro años para engañar a la gente y ganar votos”.