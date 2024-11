César Gaviria vaticina qué hará Petro para seguir gobernando después del 2026 y revela qué piensa de los precandidatos

Y al ser interrogado sobre las posibles aspiraciones presidenciales que tengan Luis Gilberto Murillo o Roy Barreras, Gaviria no dudó en enfatizar: “Sí, pero no creo que esas personas vayan a llegar a la presidencia como se debe llegar, por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, sino porque el señor Petro empieza a decir qué tiene que hacer cada quien”.

Gran coalición

“Las personas pueden ser de cualquier origen. No estamos pensando en una persona liberal, estamos pensando en una persona ojalá joven, que presente cambios significativos. Hasta ahora no los hemos tenido. No los tuvimos en el anterior Gobierno y no los tenemos en este. Entonces, el país quiere una cara fresca, alguien que le ofrezca perspectiva, algo distinto, un país realmente mejor”, señaló Gaviria.