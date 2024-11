“Petro está destruyendo el país”: César Gaviria y el explosivo discurso tras su reelección como director del Partido Liberal

“El presidente Petro ha instaurado el desgobierno en aras de acrecentar su poder personal y favorecer al clan que lo rodea. Yo no pienso que en sus actuaciones haya mala fe. Estoy seguro que él quiere lo mejor para Colombia, pero infortunadamente no sabe cómo hacerlo. Usa una retórica pseudo-democrática para encubrir actitudes y decisiones realmente autoritarias, empleando una narrativa de igualdad y progresismo, apropiándose de las ideas liberales de la Revolución en marcha, pero en realidad busca retroceder al país a aquellas épocas en que los derechos eran privilegios para los amigos del Ejecutivo”.

“Este gobierno no tiene ni la experiencia, ni la capacidad para desarrollar una estrategia de paz, hemos perdido el control territorial y resulta preocupante la desconexión entre las ideas de paz y la cruda realidad que afronta el país. Donde los victimarios se apropian de las tierras de los más desprotegidos, en acciones que dejan en entredicho las negociaciones que dejan más favorecidos a los terratenientes y los despojadores. Hemos de recuperar el papel del Estado, que los gobiernos personifiquen al Estado y no sus intereses, hemos de asumir los compromisos del Estado con sus ciudadanos y garantizar el monopolio de fuerza a las autoridades civiles y militares para garantizar la seguridad y las condiciones para la paz. Esa es nuestra política para buscar la paz”, reiteró.

Para Gaviria, la estrategia de Petro de “que no lo dejan gobernar” ya no es creíble y lo culpó directamente de todo lo que está pasando en el país. “Él mismo ha instaurado el mal gobierno, generando conflicto, inestabilidad y caos a diario y logra una excesiva presencia en los medios. Se dice respetuoso de las instituciones, pero ataca la independencia de la justicia, descalifica a los medios de información y no soporta la existencia de órganos autónomos en un sistema de separación de poderes. Llama “golpe blando” cualquier decisión de un órgano judicial o independiente. Con esto reafirma su talante antidemocrático. Detrás de esa menuda expresión “golpe blando”, no logra ocultar ni justificar sus malas decisiones. Tan solo reafirma y ocultan su talante autoritario y su sistemática violación de la Constitución”.