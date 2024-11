Petro rompe el silencio tras derrota por reelección de César Gaviria como director del Partido Liberal: “Muy lamentable”

César Gaviria: los detalles no contados de la reelección del jefe del liberalismo y lo que significa para la coalición de Petro

Contexto: César Gaviria: los detalles no contados de la reelección del jefe del liberalismo y lo que significa para la coalición de Petro

“Muy lamentable. He visto en la izquierda que llegan estas situaciones. Cuando se llega a esto, ya no hay partido, porque se está en luchas de intereses personales que ya no logran poner como prioridad, los intereses de una sociedad, de una parte real de ella o el interés general”, expresó en su cuenta personal de X, antes Twitter.