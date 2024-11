Vicky Dávila responde duro a Petro: “La señora de la revista ya no está en la revista, lo voy a derrotar democráticamente en las urnas en el 2026″

Durante un evento que Petro tuvo este viernes 22 de noviembre, hizo referencia a Dávila como “la señora de la revista” por lo que la periodista le respondió de inmediato a través de sus redes sociales. “ La “señora de la revista” ya no está en la revista. Me llamo Vicky Dávila, y lo voy a derrotar democráticamente en las urnas en el 2026″, dijo.

Pero el mensaje no quedó ahí y la comunicadora le dijo a Petro que “lo que les molesta a unos pocos es que yo no he sido una criminal, no fui terrorista, no maté y no secuestré”.