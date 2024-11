Sergio Fajardo y Vicky Dávila lideran la intención de voto para las presidenciales del 2026: encuesta de CNC para SEMANA

En una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, con 2.000 encuestas presenciales en hogares, y en 52 municipios del país, se les preguntó a los colombianos sobre sus preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales del 2026. El cuestionario fue diseñado por CNC, al igual que la lista de los aspirantes.

El 41,2 por ciento votaría por la derecha, el 25,1 por ciento por el centro y el 22,5 por ciento por la izquierda. El 7,9 por ciento manifestó que no votaría por ninguno, mientras el 3,3 por ciento dijo que no sabe / no responde.

Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA | Foto: SEMANA

Entre los que dicen que votarían en una consulta en la derecha, Vicky Dávila lidera con un 28,9 por ciento. Les siguen el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (22,1%), Miguel Uribe Turbay (13%), María Fernanda Cabal (11,4%), David Luna (6,5%) y en el último lugar está Paloma Valencia (4,8%). El 9,2 por ciento indicó que no votaría por ninguno y el 4,1 por ciento dijo no sabe / no responde.

Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA. | Foto: SEMANA

Entre el 22,5 por ciento de las personas que votarían en una consulta de la izquierda, y dado el margen de error de la encuesta, del 2,7 por ciento, se registra un empate técnico entre la senadora María José Pizarro (24,6%) y el director del DPS, Gustavo Bolívar (24,3%).

Les siguen el exalcalde de Medellín Daniel Quintero (17,2%), el canciller Luis Gilberto Murillo (8,1%), el exgobernador Carlos Caicedo (7,3%), la ministra de Ambiente, Susana Muhamad (5,2%), y el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras (2,4%). El 8,8 por ciento no votaría por ninguno y el 2,1 no sabe/ no responde.

Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA. | Foto: SEMANA

Entre el 25,1 por ciento que asegura que votaría por el centro, hay un empate técnico por el primer lugar entre Sergio Fajardo (22,3%) y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (21,3%). Les siguen Juan Manuel Galán (19,5%), el exdirector del DANE y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo (15,1%), el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (6,1%), el exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria (4,8%) y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez (1,5%). De último figura el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo (1,3%). El 7,4% dijo que no votaría por ninguno, y el 0,6 no sabe / no responde.

Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA. | Foto: SEMANA

Cuando se pregunta a nivel general por los candidatos, Sergio Fajardo (13,4%) y Vicky Dávila (11,4%) están en empate técnico por el primer lugar, dado el margen de error de la encuesta (2,7%). Les siguen Juan Manuel Galán (10%), Claudia López (9,7%), Germán Vargas Lleras (8%), María José Pizarro (6,8%), Gustavo Bolívar (6,5%), María Fernanda Cabal (5,8%), Daniel Quintero (5%), Miguel Uribe Turbay (4,2%), Luis Gilberto Murillo (3,1%) y Alejandro Gaviria (2,5%). El 2,4% dice que votaría en blanco, mientras el 9,4% manifiesta que no votaría por ninguno y el 1,9 por ciento no sabe / no responde.

Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA. | Foto: SEMANA

En la edición impresa de SEMANA, de este fin de semana, espere un análisis profundo sobre las implicaciones de estudio del Centro Nacional de Consultoría.