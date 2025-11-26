Confidenciales

David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializan su alianza para las elecciones presidenciales de 2026

La alianza reafirma el compromiso con los precandidatos con una propuesta basada en experiencia, capacidad técnica y unión entre ambos.

27 de noviembre de 2025, 4:05 a. m.