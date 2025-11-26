Confidenciales
David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializan su alianza para las elecciones presidenciales de 2026
La alianza reafirma el compromiso con los precandidatos con una propuesta basada en experiencia, capacidad técnica y unión entre ambos.
David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializaron su alianza para las elecciones presidenciales de 2026 con una coalición que continúa tomando fuerza de cara al próximo año.
Los precandidatos presidenciales hicieron el anuncio a través de un video y aprovecharon para enviarle una invitación especial a que otros candidatos se sumen a esta propuesta.
“Esta película ya la vimos. Hace cuatro años elegimos entre dos. La derecha, porque era el único que podía ganar, y la izquierda, prometiendo un cambio que nunca llegó. ¿El resultado? Deshacerte, el miedo que no se puede hacer con lo que es peor. Y ahora quieren repetir la historia, pero Colombia es mucho más que servido, más grande que los extremos. Esta vez no podemos quedarnos viendo la misma película, que ya sabemos cómo termina”, dice el spot.
“No hay mucho que pensar para dar el paso correcto, aquí está la sensatez, la experiencia y una visión clara de futuro. ¿Qué estamos esperando para ser la mejor versión de Colombia?”, dijeron los precandidatos en el video.
David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializan su alianza para las elecciones presidenciales de 2026 y hacen un llamado para que otros candidatos se sumen. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/V3ElOMLWjW— Revista Semana (@RevistaSemana) November 27, 2025