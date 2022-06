Elecciones 2022 | “Voto en blanco no es ético”: Enrique Gómez sobre segunda vuelta

Faltan apenas cuatro días para que se lleve a cabo en el país la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que están los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación el pasado 29 de mayo. Por un lado, el exalcalde de Bucaramanga e ingeniero Rodolfo Hernández y, por otro, el líder del Pacto Histórico, exsenador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Esta ha sido la jornada electoral más tensa de la historia reciente de Colombia, por lo que las opiniones están divididas, sobre todo, cuando se conoció de boca del mismo registrador nacional, Alexander Vega, que el voto en blanco no tendría ningún tipo de validez jurídica.

La noticia dejó fuera de base a más de uno que no está de acuerdo con ninguno de los candidatos, ya sea por su ideología o porque haya llegado a sentirse molesto por alguna de las declaraciones o frases pronunciada por Hernández o Petro. Más aún, cuando han estado circulando cientos de ellas, sacadas de contexto, en una campaña que busca el desprestigio del otro.

Entre tanto, el excandidato Enrique Gómez Martínez recientemente compartió sus opiniones sobre los temas neurálgicos, a propósito de la segunda ―y decisiva― jornada electoral. A través de su cuenta de Twitter, se refirió al voto en blanco y de paso anunció su apoyo al ingeniero: “Parece ético mantener la opción del voto en blanco ante el desacuerdo con los dos finalistas en el proceso democrático, pero es un error, el bien común se antepone a la satisfacción moral e individual”.

“Por eso en esta hora es grave donde Petro de antemano plantea desconocer los resultados, sembrando el terror y el caos en la democracia colombiana, no hay que dudar en darle todo el apoyo a la alternativa que no está optando por esa vía de ruptura institucional y que con ello mismo es suficiente precedente que no lo va a hacer durante su gobierno”, continuó diciendo.

Gómez agregó que “debemos ética y moralmente abandonar el voto en blanco y ser proactivos en defensa del bien superior, que en este caso es la continuidad democrática y la alternancia en el 2026, a través de Rodolfo Hernández, así lo hemos expresado y hemos solicitado desde (el Movimiento de) Salvación Nacional darle ese apoyo, precisamente para que seamos claros”.

Puntualizó su intervención aseverando que “hay una figura como Petro que no va a devolver el poder, en tanto que yo estoy convencido de que Hernández sí lo hará. Dejen de lado el voto en blanco y la comodidad moral y asuman una postura de defensa de la democracia”.

Asimismo, comentó y compartió la noticia de la muerte, en el Cauca, del líder indígena Jesús Antonio Montano, perteneciente a la comunidad indígena Misak,“#LoCorrectoEs que la propia comunidad pueda contar que en el Cauca están matando a los indígenas por no ser petristas”.

También se pronunció en cuanto a los videos que se filtraron de Verónica Alcocer, esposa del candidato Petro, en que dijo: “A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”.

“Si lo que dijo Verónica Alcocer lo hubiera dicho cualquier otra mujer con acceso mediático o esposa de un político fuera del Pacto de la Picota, ya hubiera sido sacrificada, humillada y estaría en capilla para ser guanumeada”, escribió a través de Twitter.