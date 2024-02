Emergencia en Cartagena: El 40 % de la ciudad se encuentra sin servicio de agua por daño en tubería del barrio Ceballos

¿Qué dice el alcalde de Cartagena?

Agregó que las personas que están interviniendo la zona no han llegado al sitio del daño, es decir, “no han identificado el tubo, no han llegado al sitio preciso para saber exactamente cuál es la magnitud del daño, lo que significa que en el día de hoy no habrá restablecimiento del agua ni el día de mañana”.