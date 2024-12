Emmanuel y Clara Rojas cuentan por primera vez juntos la verdad de su historia: 10 conmovedoras frases

Emmanuel Rojas es quizás el símbolo más poderoso de lo que significó la cruel práctica del secuestro por parte de las FARC. Colombia fue por años el país en donde más se cometía este crimen de lesa humanidad. Centenares de personas pasaron años de sus vidas en las inhóspitas selvas del país, privadas absolutamente de todo. Muchas de ellas, jamás regresaron a sus familias.

El caso de Clara Rojas fue especialmente conmovedor. La ex fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero de 2002. En ese tiempo, en cautiverio, la líder política quedó embarazada y su hijo nació en medio del secuestro y fue apartado de ella. La libertad de Emmanuel y su mamá estuvo en las oraciones de todos los colombianos por mucho tiempo.

2215 | Foto: Montaje Semana

Finalmente, en la Navidad del 2007, la anhelada libertad de ambos llegó. El Bienestar Familiar rescató a Emmanuel, quien había sido entregado por las FARC a una familia en Guaviare. Y, gracias a gestiones humanitarias mediadas por el entonces presidente Hugo Chávez, las Farc entregaron a su mamá en Venezuela un tiempo después.

Desde ese entonces, Clara Rojas ha sido una prominente figura pública, pero había alejado de los reflectores a su hijo, para proteger su vida privada y su intimidad. Ahora que él es ya mayor edad, ambos decidieron contar su propia historia en SEMANA. Estas son sus frases más conmovedoras:

1. “Estos últimos 20 años han sido más que un viaje”

Emmanuel narra lo que ha sido su vida. “Hoy soy un estudiante de Derecho y estos últimos 20 años han sido más que un viaje: de la escuela a la primaria, luego a la universidad, algo progresivo y espero que siga siendo así. Derecho ha sido una carrera chévere, muy interesante, con demasiada información. Agradezco tener a una mamá como la mía porque es abogada y docente, y en varias materias me ha guiado y asesorado. Me ha ayudado a priorizar muchísimo mis temas”.

Su mamá, no oculta el amor y el orgullo que siente al verlo ya respondiendo su primera entrevista. “Me siento profundamente emocionada y sorprendida al ver cómo él va creciendo de diversas maneras, y, mire, ya en esta faceta, que de por sí es desafiante para cualquier adulto, sentarse a darles una entrevista a periodistas de SEMANA. Imagínese para él, siendo tan joven. Me sorprende positivamente”.

"Agradezco tener a una mamá como la mía porque es abogada y docente, y en varias materias me ha guiado y asesorado. Me ha ayudado a priorizar muchísimo mis temas” | Foto: SEMANA

2. “La mayor parte de las veces sentí una angustia infinita, casi indescriptible”

Clara Rojas cuenta lo difícil que fue estar secuestrada, sin noticia alguna sobre lo que había sido de su hijo. “La mayor parte de las veces sentí una angustia infinita, casi indescriptible, por no saber sobre el paradero de mi entonces bebé y cómo podría estar. Pero, gracias a Dios, al ser liberada, vine a enterarme de las oraciones de miles de compatriotas por nuestra liberación, por nuestro encuentro y por la salud de él. Que sea esta la oportunidad para seguirles dando gracias a todos por sus múltiples oraciones. Es un sentimiento magnífico el haber contado con ese apoyo y cariño, que en su momento despertó la sensibilidad de tantos”, asegura.

"En ciertas ocasiones me he sentido sola, en especial después de la muerte de mi madre. En algunos momentos, he sentido que no me puedo ni enfermar, justamente por la necesidad de sacar adelante a mi hijo" | Foto: Archivo SEMANA

3. “Recuerdo un campo de baloncesto, la hora del recreo”

Sobre sus días en cautiverio, Emmanuel asegura que “era tan pequeño que no tengo recuerdos de ello ni de las inclemencias que pude haber padecido”. De lo que sí se acuerda es del hogar de acogida en el que estuvo tras ser rescatado por el gobierno colombiano. “Mis primeros recuerdos se remontan justamente a Fana (la Fundación para la Asistencia de Niños Abandonados), donde estuve tras salir de la selva. Es un hogar de acogida que recibe a varios niños. Recuerdo un campo de baloncesto, la hora del recreo, éramos muchos niños que jugábamos y coincidíamos en el desayuno y cuando veíamos películas. Es un hogar de adopción en Suba, en Bogotá. Yo me divertía, había una piscina de pelotas, incluso estuve allí la última noche antes de decirle adiós a ese sitio”, cuenta.

4. “Estábamos tan emocionados por ver a Emmanuel que nos arrodillamos a llorar”

Clara Rojas habla de cómo fue el momento del reencuentro con su hijo que, para esa época, ya tenía tres años y medio. “Cuando fui liberada, fue en ese sitio donde nos reencontramos. Fue un momento lindo. Me liberaron en Caracas, gracias al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que logró un acuerdo con el entonces presidente Chávez. Estuvieron en contacto con mi mamá (hoy fallecida) y conmigo a través de la entonces directora del ICBF, Elvira Forero, quien estuvo en Bogotá muy pendiente de Emmanuel junto con todo su equipo. En Caracas, recuerdo a un par de jóvenes asesores del entonces comisionado de paz, el doctor Restrepo, quienes actuaron como enlaces con mi hermano Iván y estuvieron con nosotros”, aseguró.

Así fue el encuentro de Emmanuel con Clara Rojas después de su liberación. El niño ya caminaba. En las imágenes aparece Clara González de Rojas, la madre de la exsecuestrada. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“Primero llegamos al aeropuerto de Catam, donde nos recibieron, y de ahí nos trasladamos a recoger a Emmanuel. En Fana nos ubicaron en una sala especial dedicada a los niños que se encuentran con sus familias. Recuerdo la imagen de la Virgen, estábamos tan emocionados por ver a Emmanuel que nos arrodillamos a llorar de la emoción con mi mamá y mis cuatro hermanos. Fue una escena linda. Cuando llegué, me dijeron que el niño estaba almorzando y pedí que lo dejaran terminar. Y de repente lo vi entrar caminando. Ya era un niño que caminaba y no el bebé que yo había visto la última vez en la selva. Venía caminando, tenía tres años y medio y me dio un abrazo fuerte. Fue muy emocionante”, concluye.

El joven universitario cuenta, por su lado, cómo fue el reencuentro con su mamá. “En ese sitio me mandaron a llamar y me dejaron ver la televisión. Mi mamá se veía saliendo del aeropuerto de Caracas. A mí me decían: “Emmanuel, ella, la que ves en el televisor, es tu madre”. Cuando la vi por primera vez, me pareció una mujer muy bonita (risas). Recuerdo que le di un abrazo. Después hablamos y ella me preguntó: “¿Emmanuel, tú sabes quién soy yo?”. Yo solo le di el abrazo. Luego regresamos a Fana, porque mi madre decidió pasar mi cumpleaños con los compañeros y amigos, y hubo una piñata. En las novenas de Navidad, también compartimos con ellos”.

5. “Ese día le dije que había valido la pena escribir el libro, porque fue pensado para él”

Clara cuenta, con emoción, lo que sintió cuando Emmanuel decidió leer su libro en el colegio. “Emmanuel estaba en noveno grado y allí les dejaron la tarea de escoger un texto para leer. Él seleccionó el de su mamá. Me llamaron del colegio y me emocioné, porque él no solo estaba leyendo su historia, sino reflexionando acerca de su situación. Ese día le dije que había valido la pena escribir el libro, porque fue pensado para él”, sostiene.

Emmanuel Rojas le dijo a SEMANA que comparte la posición de su mamá, Clara Rojas, de perdonar pero no olvidar. | Foto: juan carlos sierra-semana

El joven también narra ese momento de su adolescencia. “Fue importante para mi vida. Fue un momento retrospectivo y bonito, ver esa perspectiva de mi nacimiento a través de los ojos de mi madre. Todo ese libro me impactó”, agrega él. Cuenta que allí leyó la historia de cómo fue su nacimiento en la selva. “Lo leí hace bastante, pero lo que más me llamó la atención fue el final. Tiene un cierre esperanzador sobre lo ocurrido”, dice.

6. “Era prácticamente un bebé, por lo que no tengo sentimientos sobre ellos”

“No he tenido ningún acercamiento con ellos”, dice Emmanuel Rojas sobre José Crisanto Gómez y su familia que lo cuidó cuando era niño. Como se sabe, las Farc le entregaron al pequeño. En un primer momento, Gómez fue condenado a 33 años de cárcel por secuestro extorsivo, fraude procesal y falso testimonio. Luego, la Corte Suprema lo absolvió por falta de pruebas que lo vincularan como miembro de las FARC. Gómez, en todo caso, registró al niño y aseguró a las autoridades por meses que se trataba de su sobrino. “Era prácticamente un bebé, por lo que no tengo sentimientos sobre ellos”, dice hoy Emmanuel.

7. “Nunca me he planteado la idea de conocer a mi padre y tampoco lo veo necesario”

Emmanuel también habla sobre su padre y responde a los rumores que por años se han tejido sobre su historia. “Las personas tienen la libertad de expresarse, no me incumbe lo que escriban o lo que digan, no tengo sentimientos al respecto. Estoy felizmente viviendo con mi madre, por lo que nunca me he planteado la idea de conocer a mi padre y tampoco lo veo necesario”, dijo.

Ante la pregunta de cómo se lo imagina, el joven contestó: “Tampoco me he detenido a pensar cómo sería él”.

Sobre el tema, Clara Rojas solo dijo: “decidí hace mucho no hacer ningún comentario sobre ello”.

8. “Nunca publiqué fotos personales de mi hijo en las redes sociales”

Clara Rojas contó cómo logró mantener la privacidad de Emmanuel por años. “La realidad es que me lo propuse. Gracias a Dios, que me dio la fuerza de asumir plenamente la responsabilidad como madre, desde el día uno. Me pregunté: ¿qué quiero para mi pequeño hijo? Me respondí: una niñez especial y tranquila, en la medida de lo posible, sin tantos altibajos. Aunque, por supuesto, surgen cosas como se le presentan a diario a las familias, surgen eventos que están fuera de nuestro control. Tuve en mente el referente de mi madre y mi padre, quienes fueron casi como magos, nos brindaron a mí y a mis hermanos una niñez y juventud memorables, por lo cual les sigo agradeciendo a ellos y a mis abuelitos, a pesar de que ya están desde hace años en el cielo”, narra.

“Por supuesto que consideré la exposición mediática de la que fui objeto y entendí que era para el servicio del país, para intentar solucionar un problema, como visibilizar el drama y la tragedia del secuestro, algo de lo que en aquella época nadie hablaba. Visibilizar ese problema fue un desafío para todos, para los medios, las familias, las personas que fuimos directamente afectadas y también para la sociedad en su conjunto. No consideré la exposición mediática como algo para mí y menos para mi hijo. Siempre fui consciente de que había linderos entre lo público y lo privado; por ello, nunca publiqué fotos personales de mi hijo en las redes sociales”, agregó.

9. “Comparto la opinión de mi madre, de perdonar pero no olvidar”

Emmanuel también habló de cómo ve el proceso de paz con las Farc. Frente a la pregunta de qué mensaje les enviaría a los miembros de las Farc que hoy están en el Congreso, Emmanuel aseguró: “No creo necesario enviarles un mensaje y no me siento un símbolo. Solo quiero decir que soy uno de tantos ejemplos de jóvenes en Colombia que les ha tocado sufrir, afrontar y superar una situación compleja”.

"Ambos fuimos víctimas del secuestro. En el mundo ideal, él no ha debido nacer en las complicaciones de la selva ni haber sido separado de su madre" | Foto: Alfonso Reina

El joven aseguró que el secuestro es un crimen de lesa humanidad. “Privar a una persona de su libertad, con todo lo que eso implica, es cruel”. Y dijo lo que piensa de los esfuerzos de Paz Total del gobierno Petro. “Cualquier búsqueda de la paz es un buen objetivo, queremos la paz. Pero el Gobierno actual, a mi parecer, ha querido abarcar demasiado obviando partes y acciones importantes”.

“Comparto la opinión de mi madre, de perdonar pero no olvidar”, concluyó.

Su mamá habló de los procesos que hay en la justicia sobre el secuestro, que nunca han arrojado una reparación para ellos. “Ambos fuimos víctimas del secuestro. En el mundo ideal, él no ha debido nacer en las complicaciones de la selva ni haber sido separado de su madre. Las extintas Farc no han debido secuestrar, o han podido habernos entregado a la Cruz Roja y esta historia hubiese sido más corta. Pero, en fin, nació en la selva y, gracias a Dios y al esfuerzo de tantas personas, logramos sobrevivir, que en suma es lo más importante. Ideal, claro, que fuéramos indemnizados. Vamos a ver qué determina la JEP”, sostuvo.

10. “No logro ver que (el presidente Petro) pueda garantizar un futuro mejor”

Sobre el presidente, Emmanuel aseguró que “Ha perdido gran parte de la aprobación del pueblo y no transmite seguridad ni confianza. Además, no logro ver que pueda garantizar un futuro mejor”.