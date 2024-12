Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, habla del gobierno de Gustavo Petro: “Ha perdido gran parte de la aprobación del pueblo”

Durante la entrevista, reveló que se encuentra estudiando Derecho, “una carrera chévere, muy interesante, con demasiada información. Agradezco tener a una mamá como la mía porque es abogada y docente, y en varias materias me ha guiado y asesorado ”.

Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, rompe su silencio y, en entrevista exclusiva con SEMANA, habla de su vida, Petro, la JEP y las Farc: “Nunca me he planteado conocer a mi padre”

En otra parte de la conversación, el joven dio su opinión sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Emmanuel manifestó que la administración no genera ni “seguridad ni confianza” y ha perdido el respaldo de la ciudadanía.

Además, habló sobre los guerrilleros que secuestraron a su madre, a quienes perdonó. “Al igual que mi madre, los perdono. De nada sirve intentar enfadarse o resentirse, eso no ayudará al futuro. Es mejor intentar que las cosas mejoren y espero que perdonar ayude a ese objetivo”, expresó.

“ No. Uno como familia, cuando ve todo lo que resulta de la política, o lo que puede resultar, se siente más seguro cuando se está lejos de eso ”, dijo.

El joven aseguró que aunque la política le parece “interesante” no le agrada. “Es un campo sumamente interesante, ayudar a los intereses del pueblo, pero no me gusta”, sostuvo.