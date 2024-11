Empresarios urgen al Gobierno nacional cerrar importaciones de tapabocas

Agregó que en “estos cuatro meses nos hemos dado la pela y hemos garantizado las nóminas; pero de seguir como vamos, pagando retención en la fuente, IVA de las telas, IVA del lugar de funcionamiento, nos veremos abocados al cierre de nuestras empresas”.

“Esto aumentaría los índices de desempleo. Llegó la hora de que el gobierno cierre las importaciones que no generan empleo o les ponga aranceles, los importadores traen tapabocas de baja calidad, no pagan aranceles, ni arriendos, no asumen responsabilidades como pago de EPS, aportes a pensiones, SENA y fondos de solidaridad, en una evidente competencia desleal respaldada por el gobierno” dijo Algarra.

El gerente de ITG Bioseguridad insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional muestre que tiene real interés en la reactivación y estabilización de la economía y tienda la mano a la industria colombiana.