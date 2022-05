“En él está el futuro de nuestros deportistas”: familia de Luis Díaz apoya a Fico Gutiérrez

En medio de su visita a La Guajira, el candidato Federico Gutiérrez visitó a Silenis Marulanda y a Luis Manuel Díaz, padres del futbolista colombiano Luis Díaz, ídolo del Liverpool y finalista de la Champions League. El exalcalde de Medellín logró el respaldo de la familia del destacado jugador, comprometiéndose con el deporte en el departamento.

Gutiérrez se reunió con los padres de Díaz en su residencia, ubicada en el barrio Villa del Mar en Riohacha. Allí conversaron sobre temas de país enfocados en el deporte y cómo lograr más casos de éxito como el del jugador del Liverpool, quien nació en el municipio de Barrancas.

Luis Manuel le expuso al candidato lo que La Guajira necesita en temas de infraestructura deportiva con el fin de lograr oportunidades para talentos de todos los municipios.

“Vamos a tener deportistas potentes, así como Lucho Díaz. Vendrán 100 o 200 deportistas más que querrán sacar la cara por el país”, dijo el padre del jugador de la Selección Colombia.

Federico Gutiérrez y Luis Manuel Díaz. - Foto: Prensa Federico Gutiérrez

“Nosotros se lo pedimos de corazón, estamos con usted en su campaña y batalla. Lo vamos a apoyar hasta el final y después del final para que el sueño se nos haga realidad en lo que queremos, líderes deportivos de nuestro departamento”, agregó el padre de Luis Díaz.

El padre del futbolista del Liverpool puso su confianza en el equipo de Gutiérrez: “Sé que en él está el futuro de nuestros deportistas de La Guajira y de Colombia. Es una persona que mira para allá y nosotros lo necesitamos. La confianza de nuestra familia, la confianza de nuestro pueblo, la confianza de Luis Díaz. Te lo pedimos encarecidamente”.

El padre de Díaz aseguró que en Barrancas, donde nació su hijo, hay más de 3.000 deportistas en una edad de 6 a 12 años “con esa idea de salir adelante”.

Gutiérrez, agradecido con el apoyo, aseguró que “el deporte transforma vidas”, comprometiéndose con los puntos conversados con los padres del delantero del equipo inglés.

“Felicitaciones, Lucho le va a dar el mejor regalo de Día de las Madres”, le dijo Gutiérrez a Silenis, refiriéndose a la buena racha en goles del jugador del fútbol europeo.

Gutiérrez concluyó sobre la importancia del deporte y los esfuerzos gubernamentales para sacar a relucir talentos como el de Luis Díaz.

“Todos soñamos que más niños y jóvenes en Colombia tengan esa oportunidad. Teniendo un talento como el que tiene Lucho, que son tantos en Colombia, puedan cumplir sus sueños. Hemos hablado del deporte, de la educación, de la nutrición y los escenarios deportivos”.

El candidato habló con medios de comunicación locales en su paso por Riohacha. Ahí habló de la corrupción y su propuesta contra quienes incurran en dichos actos.

Federico Gutiérrez en su visita a La Guajira. - Foto: Prensa Federico Gutiérrez

“A los corruptos no solo que vayan a la cárcel. Además, extinción de dominio para los corruptos. Los bienes o los activos que lograron a través de la corrupción se les tienen que quitar. Hay que mandarlos para la cárcel, pero pobres. No como muchos que van a la cárcel ricos con lo que se robaron, saben que están allá tres o cuatro años y salen felices a disfrutar la fortuna de lo que le robaron al pueblo”, aseveró.

En la rueda de prensa, como antioqueño, el candidato también habló sobre descentralización: “A mí no me van a ver gobernando desde un palacio como si fuera un rey o un príncipe. Soy un colombiano común y corriente que tiene vocación de servicio y quiere trabajar por las regiones”.

“Yo no quiero ministros de escritorio, quiero ministros que se pongan en los zapatos de la gente. Que se me pongan unos tenis y se me van a recorrer las regiones para ver las necesidades y a dar soluciones. Así lo voy a hacer yo y así lo vamos a liderar”.