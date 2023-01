En imágenes | Así se realizó la velatón en homenaje a Valentina Trespalacios

En horas de la noche de este martes 24 de enero se llevó a cabo una velatón en memoria de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado en la madrugada del lunes en un contenedor de basura en un parque de la localidad de Fontibón, en Bogotá.

En el acto, que se realizó en el mismo lugar donde fue hallado el cadáver, participaron cerca de 100 personas, entre familiares de la DJ fallecida e integrantes de grupos feministas que pidieron que se haga justicia.

En la noche de este martes se llevó a cabo una velatón en memoria de la Valentina Trespalacios. - Foto: Semana

En el acto participaron cerca de 100 personas entre familiares de la DJ fallecida e integrantes de grupos feministas. - Foto: Semana

En medio de la velatón se conoció la noticia de la captura en Panamá de John Poulos, el primer sospechoso del atroz crimen de la DJ y con quien ella sostenía una relación sentimental. Laura Hidalgo, madre de Valentina, celebró la detención del hombre.

“Pido que pague la pena más alta por la muerte de mi hija. Espero que todo el trámite se haga lo más rápido y sea presentado ante las autoridades. ¿Por qué le quitó la vida a este ser hermoso que era mi hija?”, afirmó la madre de Valentina. Considera que los medios de comunicación fueron fundamentales a la hora de identificarlo y rastrearlo por diferentes países.

La mamá de la DJ aseguró que será muy doloroso cuando lo tenga frente a frente. “Es algo muy triste, encontrármelo y saber que le arrebató los sueños a mi hija, le diría que va a pagar con la justicia divina y con la justicia terrenal, ¡va a pagar por la muerte de mi hija!”.

Por información que permitiera la identificación y ubicación de este hombre las autoridades ofrecían una recompensa de 20 millones de pesos.

Un conductor, que recogió a Valentina y a Paul en un establecimiento comercial, entregó detalles que permitieron ver que la joven no se sentía cómoda e incluso tendría miedo de su pareja.

La maleta que comprometería a John Polous

Un elemento podría ser fundamental en la investigación que están desarrollando las autoridades sobre la muerte de Valentina Trespalacios.

El objeto sería la maleta en la que la joven fue dejada en el basurero, pues una persona cercana a Valentina les reveló a las autoridades que el día sábado, en una videollamada que hizo con la joven, vio una maleta de similares características en el apartamento de ella.

“Mi última conversación con ella fue el sábado como a las 9 de la noche, hablamos normal, esa fue mi última conversación con ella, me dijo que como esa noche no tenía trabajo, se iba a quedar en el apartamento”, dijo la amiga.

Indicó que, en medio de esas conversaciones con Valentina, donde se hicieron videollamadas, ella alcanzó a ver una maleta similar a la que tienen en su poder las autoridades para el análisis y donde se encontraba el cuerpo de Valentina.

“Hablamos tres horas por videollamada, ella me estaba mostrando su nuevo apartamento, me decía que estaba contenta. Al parecer, sí se trata de la misma maleta por unas fotos pruebas que hay”, señaló la amiga.

Se conocieron por internet

Con el paso de las horas, familiares y amigos de la DJ Valentina Trespalacios siguen revelando detalles de la relación que la joven sostenía con John Poulos, el ciudadano estadounidense señalado por la familia de la víctima como el posible autor del crimen.

Una de las amigas de Valentina reveló que los dos se habían conocido hace aproximadamente un año a través de una ‘app’ de citas.

De acuerdo con la amiga de la joven DJ, Polous era celoso y posesivo, y al parecer constantemente le hacía reclamos a la mujer por las personas con las que tenía trato. “Él era muy celoso y posesivo”, dijo la amiga.

Sobre la última conversación que sostuvo con Valentina, le dijo que iba a estar en casa o pedir comida para compartir con John.

“La última conversación con ella fue a las 9 de la noche del sábado, duramos mucho tiempo hablando, ella estaba contando todo lo relacionado al apartamento donde está viviendo con John en el norte de Bogotá y de los planes para el matrimonio”, detalló la amiga de Valentina.

“Ella me dijo: amiga, como no trabajo me voy a quedar en la casa, de pronto salgamos a cenar, pero todavía no sabemos”, agregó.

Así mismo, indicó que el sábado, luego de algunas llamadas y videollamadas que se hicieron, la notó muy tranquila y no vio nada sospechoso. Además, dijo que la Fiscalía tiene un computador con las últimas conversaciones de Valentina, su novio y sus amigos.