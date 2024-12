Pero la cosa no es así y hubo más desinformación que realidad. Ese artículo nada tenía que ver con esta técnica de extracción de petróleo , pues no la autorizaba ni la prohibía: era una gabela para el pago de regalías. De hecho, no fue incorporado al debate legislativo por el Gobierno de Duque , sino que formaba parte de la Ley 1530 de 2012.

Más allá de la politización que algunos sectores han querido darle al tema del fracking , el futuro de los yacimientos no convencionales sigue en manos del Consejo de Estado , que no se ha pronunciado de fondo. Este tribunal, amparado en el principio de precaución, suspendió las normas técnicas para la exploración con fines comerciales que había expedido en 2014 el Ministerio de Minas .

No obstante, el camino para el fracking no se encuentra despejado. En este momento, hay por lo menos tres proyectos de ley para prohibir o limitar la práctica en el país. Incluso el Partido Liberal anunció esta semana que se opondrá. Ese es otro palo en la rueda.

Algunos congresistas que no quieren que haya fracking en Colombia dicen haber ganado esta batalla, pero no cuentan que el final de esta historia aún está lejos. En materia de yacimientos no convencionales, el debate sigue abierto, en espera de que lo defina la ciencia y no la ideología.