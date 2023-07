En un lujosísimo Porsche, de propiedad del comerciante asesinado en un gimnasio al norte de Bogotá, encontraron de 73 millones de pesos

Los antecedentes

Los investigadores establecieron que Ortega García, la víctima, tenía antecedentes por extorsión, estafa y narcotráfico. Las labores de verificación en el lugar de los hechos permitieron conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen. Sin embargo, todo resultó confuso, pues, de acuerdo con las versiones, en contra del hombre no existían amenazas .

La misma alcaldesa de la ciudad, Claudia López, entregó detalles del crimen y de los antecedentes de la víctima, mientras advirtió que si el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia, debió ser sometido a la ley y no a las balas. Además, hizo otra advertencia respecto de la situación de seguridad en la ciudad.

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal ”, señaló la alcaldesa a través de sus redes sociales.

La víctima

“¡Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía”, explicó la alcaldesa.