Escándalo: Barco que zarpó desde Colombia ocultaba gigantesco cargamento de cocaína entre comida del ganado que transportaba

Las autoridades españolas detuvieron a 28 personas de diferentes nacionalidades e incautaron la droga. Senadora animalista exige investigación, pues asegura que no sería el primer episodio.

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de España confirmaron la detención de la nave Orión V que zarpó desde Colombia rumbo haca Beirut, capital de Líbano, con una carga de 1.750 reses. En un operativo de control en aguas internacionales lograron detectar que llevaba a bordo 4,5 toneladas de cocaína.

El buque, que zarpó el 2 de enero en Cartagena, fue escoltado bajo custodia de las autoridades ibéricas hasta el muelle del puerto Nelson Mandela, en Las Palmas de Gran Canaria, territorio insular español en el Atlántico, donde los efectivos detuvieron a los 28 tripulantes y revisaron minuciosamente la carga que portaba. Luego de algunos minutos detectaron que había alijos de cocaína camuflados entre el pienso, la comida que estaba reservada para la travesía de los bovinos.

Policías descargan droga del buque ganadero Orion V que fue incautado frente a las Islas Canarias, en el puerto de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, España. REUTERS/Borja Suarez - Foto: REUTERS

Una vez se adelantó la identificación e individualización de quienes estaban al mando de la aeronave y de quienes componían el resto de la tripulación, las autoridades comenzaron a explorar las alternativas para decidir el futuro de las 1.750 cabezas de ganado; una de las más viables es su traslado a Algeciras, en territorio continental.

Por ahora, los animales permanecen bajo control de la Fiscalía Antidroga y el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y están en un limbo jurídico, pues las autoridades sanitarias de Gran Canaria se niegan a que las desembarquen porque consideran que no cumplen con la normatividad vigente exigida por la Unión Europea.

Las autoridades españolas confirmaron que se trata del tercer episodio de barcos cargados con cocaína en aguas del Atlántico en las últimas semanas.

La senadora animalista, Andrea Padilla, denunció en su cuenta de Twitter que desde hace más de seis meses le advirtió al Gobierno nacional, puntualmente a la ministra de Agricultura, Cecilia López, que tenía información en el sentido de que se estaban trasladando animales en pésimas condiciones a bordo de barcos sin todos los requerimientos, pero que no fue escuchada.

Varios policías toman fotos junto a la droga descargada del buque ganadero Orion V incautado frente a las Islas Canarias, en el puerto de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, España REUTERS/Borja Suarez - Foto: REUTERS

“Usted no me ha puesto atención sobre el tema de las exportaciones de animales por vía marítima en los barcos de la muerte, un negocio que, además de infame por su crueldad, ahora aparece asociado al tráfico de drogas, presuntamente; yo le hablé a usted en la audiencia pública de agosto del año pasado y no pasó absolutamente nada”, aseguró la parlamentaria, en referencia a la ministra de Agricultura.

Un reporte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), confirmaría lo que sostiene la senadora, pues revela que no es la primera vez que la nave cumple itinerarios similares a destinos poco frecuentes para el comercio de carne bovina, especialmente por la distancia del trayecto y la travesía, que podría durar entre 20 y 25 días, dependiendo de las condiciones atmosféricas enfrenten los tripulantes.

Policías descargan drogas del buque ganadero Orion V incautado frente a las Islas Canarias, en el puerto de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, España, el 26 de enero de 2023. REUTERS/Borja Suarez - Foto: REUTERS

En ese sentido, la senadora Padilla le pidió a la ministra Cecilia López que se apersone del caso para establecer si eventualmente se trataría de un episodio aislado o de un modus operandi en el que grupos de narcotraficantes estarían usando animales para camuflar sistemáticamente envíos de sustancias prohibidas a sitios neurálgicos por su inestabilidad geopolítica.

En investigación: Según medios, #BarcoDeLaMuerte que salió de Colombia con 1750 bovinos, rumbo a Beirut, fue hallado con 4.5 toneladas de cocaína. Ministra @CeciliaLopezM le exijo revisar el tema. Este negocio tiene muchos pecados@petrogustavo @Ivan_Velasquez_ @FiscaliaCol pic.twitter.com/mE6DrWZCKH — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) January 27, 2023

“Este mismo buque, el Orion V, zarpó el año pasado, con el mismo rumbo Beirut-Líbano, con exactamente el mismo número de animales; ministra yo le exijo que investigue este asunto con prontitud, celeridad y mucha responsabilidad, porque a usted le corresponde poner los intereses del país y de la vida en general, por encima de los negocios de unos cuantos”, sostuvo Padilla.

Por ahora, y por cuenta de las normas españolas que así lo disponen, no se han hecho públicos ni las nacionalidades ni los nombres de las 28 personas detenidas, de manera que hasta que no sean judicializadas no será posible saber si dentro del grupo hay ciudadanos colombianos.