“Escondieron información. No le gusta la Fuerza Pública”: denuncia contra la directora del Centro de Memoria Histórica

“Escondieron información porque no quieren que se sepa la verdad sobre las víctimas que hacen parte de la fuerza pública”. De esta manera, en diálogo exclusivo con SEMANA, el excomisionado de la Verdad, Carlos Ospina, le contó a este medio que en la última semana, presuntamente la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Valencia Gaitán, habría eliminado ordenado eliminar piezas de un micrositio que por más de 4 años alojó información con memorias de los militares y policías. Estas personas son consideradas víctimas por la ley 1448.

A continuación se observa una de las piezas eliminadas al parecer por el Centro de Memoria Histórica:

“No solo eso, es que había unos procesos de lanzamientos de libros, eventos, incluso uno donde participaba yo. Pues el Centro de Memoria Histórica no asistió, qué deducen ustedes. Nosotros no estamos ahí. Es que desconoce a las víctimas pertenenecientes a la fuerza pública desde su cargo en el Centro de Memoria Histórica”.

El excomisionado Ospina le dijo a SEMANA que en parte todo obedece a las historias que la ahora directora escuchó de su familia y que eso explica, supuestamente, su animadversión: “Ella no es imparcial, no puede dirigir una institución tan importante como el centro de memoria, para rescatar las memorias del conflicto armado, algo tan importante como ese tema. No hay imparcialidad”.

Paradójicamente, hace apenas unos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió con dureza en contra del exdirector del Centro de Memoria Histórica Darío Acevedo, al señalarlo, sin mencionar directamente su nombre, de ejecutar un plan para borrar la historia del país por órdenes de la extrema derecha.

El mandatario colombiano fue más allá e indicó que el anterior director de la entidad tenía la misión de eliminar la carga de la exclusión y la carga de la mentalidad esclavista en Colombia; de la misma manera, el jefe de Estado fue categórico en señalar que la verdad es el único camino para lograr la paz en el país.

“Inclusive por esta institución pasó un señor que intentó borrar la historia, le encargaron, quién lo dijera, como en los tiempos de Stalin (Iósif Stalin, expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética), pero esta vez por la extrema derecha, la misión de borrar la historia, la misión de orar la carga de la exclusión, la carga de la mentalidad esclavista y de las élites que han gobernado a Colombia en la violencia”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Porque para ellos la violencia es un asunto de los pobres, por una anormalidad en la mentalidad de los pobres que se matan unos con otros, sin que ellos, los que han gobernado a Colombia tengan ninguna responsabilidad y la historia dice lo contrario, la historia y la verdad hasta donde podemos auscultarla lo que indica es que el mayor responsable de la violencia en Colombia se consolida en la mentalidad esclavista de las élites colombianas”.

SEMANA contactó a la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta oficial.