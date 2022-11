“Quisieron borrar la historia, como en tiempos de Stalin”: Petro arremetió contra exdirector del Centro de Memoria Histórica

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió con dureza en contra del exdirector del Centro de Memoria Histórica Darío Acevedo, al señalarlo, sin mencionar directamente su nombre, de ejecutar un plan para borrar la historia del país por órdenes de la extrema derecha.

El mandatario colombiano fue más allá e indicó que el anterior director de la entidad tenía la misión de eliminar la carga de la exclusión y la carga de la mentalidad esclavista en Colombia; de la misma manera, el jefe de Estado fue categórico en señalar que la verdad es el único camino para lograr la paz en el país.

“Inclusive por esta institución pasó un señor que intentó borrar la historia, le encargaron, quién lo dijera, como en los tiempos de Stalin (Iósif Stalin, expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética), pero esta vez por la extrema derecha, la misión de borrar la historia, la misión de orar la carga de la exclusión, la carga de la mentalidad esclavista y de las élites que han gobernado a Colombia en la violencia”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Porque para ellos la violencia es un asunto de los pobres, por una anormalidad en la mentalidad de los pobres que se matan unos con otros, sin que ellos, los que han gobernado a Colombia tengan ninguna responsabilidad y la historia dice lo contrario, la historia y la verdad hasta donde podemos auscultarla lo que indica es que el mayor responsable de la violencia en Colombia se consolida en la mentalidad esclavista de las élites colombianas”.

Cabe recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el pasado 12 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, una decisión importante sobre Darío Acevedo y sus acciones respecto a “Voces para transformar a Colombia”.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - Foto: Captura de vídeo JEP

“#Atención La JEP determinó que Darío Acevedo incurrió en desacato como director del Centro Nacional de Memoria Histórica en el trámite de medidas cautelares sobre la colección ‘Voces para transformar a Colombia’. Ordena compulsar copias a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía”.

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP determinó que Rubén Darío Acevedo, quien fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hasta el pasado 6 de agosto, desacató las medidas cautelares que fueron dictadas por la JEP el 13 de junio.

Asimismo, la entidad señaló que el exdirector no será arrestado ni deberá pagar una multa. “La Sección optó por no imponer a Darío Acevedo la sanción de arresto ni de multa que establece el artículo 25 de la ley 1922, puesto que el propósito del incidente de desacato no es sancionar al renuente sino garantizar que se cumpla la medida cautelar”, se lee en la publicación.

Estas medidas cautelares fueron ordenadas en mayo de 2020 y consistían en salvaguardar y proteger de modificaciones y alteraciones la exposición ‘Voces para Transformar a Colombia’, sin el consentimiento de las víctimas que participan en su desarrollo. Las medidas se emitieron sobre el guion del Museo Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

Polémica con el informe de la Verdad del conflicto

En un plazo de dos meses el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán elaborar una circular informativa que contenga los puntos principales del informe final de la Comisión de la Verdad titulado ‘Hay Futuro si Hay Verdad, Hallazgos y Recomendaciones’ que fue presentado en julio pasado. El pronunciamiento fue hecho por el Consejo de Estado al estudiar la demanda presentada por los familiares de Álvaro Guerrero Melo, una víctima de una ejecución extrajudicial en el año 2007.

El documento informativo que será puesto de presente a las tropas deberá contar con las firmas del Ministro de Defensa y del Comandante de las Fuerzas Militares, en “relación con los hechos que han dado lugar a las condenas en materia de responsabilidad extracontractual del Estado proferidas por el Consejo de Estado en contra de la Fuerza Pública por violaciones graves a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

Iván Velásquez Ministro de Defensa - Foto: guillermo torres-semana

En este sentido se indica que se debe hacer especial énfasis en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. “Adicionalmente, dicha circular deberá contener también una estrategia de pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.

En la decisión se señala que tras la elaboración del mencionado informe se deberá hacer todo el trámite para que, mediante correo electrónico, sea enviado a cada integrante de la fuerza pública en el territorio nacional. El fallo, en el que se condena a la Nación por la ejecución extrajudicial, también deberá ser enviado al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación para que “haga parte de su registro y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia”.